Troca gratuita dos cartões vale-transporte termina 31 de março no Rio

Após ser retomada em outubro do ano passado, a substituição dos antigos cartões do tipo vale-transporte pelos novos modelos, na cor laranja, termina no dia 31 de março. A troca dos cartões de transporte deverá ser realizada em uma das lojas da rede de atendimento ao cliente da Riocard Mais no estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Riocard, a medida é necessária para a evolução do sistema de bilhetagem eletrônica pois o cartão Riocard Mais é o único aceito em todos os meios de transporte e pode ser utilizado em 43 cidades do estado do Rio.

Ao mudar para o Riocard Mais, o passageiro mantém os créditos de transporte do antigo cartão e os benefícios tarifários atrelados a ele, como o Bilhete Único Carioca, o Bilhete Único de Niterói e o Bilhete Único Intermunicipal. O cliente recebe no ato da troca dos cartões um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo.

“Estamos preparados para atender de forma segura os clientes da Riocard Mais. Todas as lojas foram adaptadas e funcionam de acordo com os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de saúde. As equipes foram treinadas e têm à disposição todos os equipamentos de segurança individual necessários para um atendimento seguro”, afirmou, em nota, Melissa Sartori, gerente de marketing da Riocard Mais.

Como trocar

Para receber o novo cartão gratuitamente, o cliente precisa apresentar o modelo antigo do vale-transporte. Não é necessário apresentar documentação, mas a troca deve ser feita pelo titular do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível. O usuário pode acessar o site e conferir o endereço da unidade de atendimento mais próxima.