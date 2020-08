Uilliam Pinheiro incomoda a velha política e se destaca como potencial mudança na Câmara de Socorro

Uilliam Pinheiro, jovem integrante e um dos fundadores do Movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE) que em 2017 denunciou a farra das diárias na Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro ao Ministério Público, que foi notícia em vários veículos de comunicação do estado de Sergipe e por causa dessa coragem em enfrentar o sistema, os 21 vereadores de Nossa Senhora do Socorro numa tentativa de intimação contra Uilliam Pinheiro protocolou 21 processos.

O jovem se destaca hoje como o grande nome para a mudança no poder legislativo municipal tendo uma boa aceitação junto a população pelos serviços prestados a comunidade e exercer com louvor a cidadania fiscalizando e cobrando do poder público e dos órgãos de controle as ações necessárias para a melhoria do que é público.

O caso de Uilliam Pinheiro evidencia o que pode acontecer com o cidadão que no exercício da cidadania resolve ir de encontro aos interesses da velha política, sofrendo uma tentativa de lhe calar, orquestrada por estes que atualmente ocupam a câmara.

Os 21 processos movidos pelos 21 vereadores, foram todos arquivados por falta de quaisquer provas que os fundamentassem, nas alegações de difamação e injúria apontados pelos legisladores.

Pois bem, na tentativa de enfraquecer o trabalho do jovem, na contramão disto, os vereadores fortaleceram e deram visibilidade ao trabalho de fiscalização exercido por Uilliam Pinheiro que se tornou símbolo da luta contra os privilégios políticas.

Nossa Senhora do Socorro é o segundo município mais populoso do estado de Sergipe, e assim como os demais sofre com a crise de representatividade, sendo liderado sempre pelas mesmas “figurinhas” marcadas e famílias tradicionais na política. A onda de renovação é uma tendência nacional e dentro deste contexto Uilliam Pinheiro surge como um dos principais nomes que preenche esse perfil de novas práticas e nova visão de política, assim como outros nomes que se colocaram à disposição do eleitorado e que nunca tiveram cargos eletivos.