Umbaúba tem 28 pessoas curadas do Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde, vem informar a população o Boletim atualizado da evolução do Coronavírus em nossa cidade.

Confira os dados desta terça-feira 26 de maio.

Houve a confirmação de mais 5 novos casos de COVID-19 em Umbaúba. Destes um paciente encontra-se internado e notificado através do Hospital de Urgência de Sergipe, e os demais, encontram-se com quadro de saúde estável, com notificação para o isolamento domiciliar e em acompanhamento pelas equipes de saúde da família: duas pessoas do sexo feminino 12 e 36 anos e três pessoas do sexo masculino 10 meses, 39 e 67 anos.

Secretaria Municipal de Saúde

PANORAMA

CASOS POSITIVOS: 71

RECUPERADOS: 28

EM ANÁLISE: 86

EM TRATAMENTO: 39

ÓBITO: 04