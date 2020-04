Urgente: Nelson Teich é o novo ministro da saúde

BRASÍLIA, DF (POLÍTICA A JATO) – Após reunião convocada hoje (16) às 15:45 ficou confirmada a saída de Henrique Mandetta do Ministério da Saúde.

O ex-ministro usou o twitter para comunicar a sua saída:

“Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar.









Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país.“

O oncologista e empresário do setor da saúde Nelson Luiz Sperle Teich foi confirmado por interlocutores do presidente Jair Bolsonaro. Teich se dirigiu ao encontro do presidente para oficializar o seu nome na pasta da Saúde.

Politica a Jato