Vaias a Carlinhos Maia em Aracaju repercutem em todo o país

Repercutiram em todo o país as vaias que o influenciador digital Carlinhos Maia recebeu em Aracaju, sexta-feira (14), durante o show da banda Calcinha Preta para a gravação do DVD de 25 anos do grupo de forró. Inicialmente, o registro foi divulgado pela jornalista Fábia Oliveira, do jornal O dia (RJ). Segundo a colunista do Portal UOL, Serenã Dias, enquanto passava uma gravação do artista no telão do show, uma multidão começou a vaiar o comediante e um rapaz, que não aparece no vídeo.

A colunista de UOL prossegue afirmando não ser de hoje que Carlinhos Maia é criticado nas redes sociais. Em recente entrevista para Leo Dias, o humorista confessou que por muito tempo achava que era uma pessoa querida pelos brasileiros, mas estava enganado: “Achei [que era uma unanimidade] e quebrei a cara. Achei que 100% que o Brasil me amava”, se queixa Carlinhos.









Vandalismo artístico

O público sergipano tem lá seus motivos para antipatizar com Cartlinhos Maia: em dezembro passado, o influenciador digital foi muito criticado por ter feito vários rabiscos numa tela da artista plástica sergipana Lau Rocha. Mesmo depois da reação popular contrária ao ato de vandalismo, Carlinhos Maia pediu desculpas “a todos os artistas que se sentiram ofendidos”, mas não se desculpou diretamente com a autora da obra, que estava exposta no Hotel Del Canto.

Na época, a artista Lau Rocha fez esse desabafo à época: “Com tristeza e indignação, recebi a notícia de que uma das minhas obras foi vandalizada e exposta em uma rede social, por pessoa que aparenta ter influência na juventude deste país. Venho de uma família de que possui a expressão do belo como manifestação do caráter e foi um choque ver o descaso da pessoa em questão pelo meu sentimento expressado na obra, que é o patrimônio moral do artista. Não autorizei a vandalização, que feriu minha alma e me expôs de maneira absolutamente constrangedora”.

Com informações de UOL