Devinho Novaes é acusado de agredir namorada e poderá responder criminalmente

Mais um polemica envolvendo o cantor Devinho Novaes tomou conta das redes sociais na manhã desta segunda-feira,17.

O cantor foi acusado de agredir a namorada Luzia Lima, com quem tinha um relacionamento há pouco tempo. A própria blogueira postou em seu instagram imagens e fotos da agressão.

Em seus Stores, Luzia explicou em partes o que aconteceu: “ Eu dediquei os meus dias a ele, viajei, deixei de tá com minha família, para estar com ele, pra ele fazer o que faz, SE ACHAR O BOM, só porque é cantor se acha no dever de sair traindo e ficando com as mulheres”, disse ela em um dos Status.









De acordo com o advogado Gloriense Jilvan Andrade: “A delegacia de atenção aos grupos vulneráveis deve tomar uma providência, afinal a agressão física ficou pública e o agressor confessou, hoje não é mais necessário que a vítima procure as autoridades policiais, o crime é de ação pública incondicionada, assim a autoridade policial deve agir mesmo contra a vontade da vítima ou suposta vítima.”

O cantor fez um post, porém devido aos inúmeros comentários negativos apagou: Meu único mal é que sou bom com as pessoas. Só postem o que vocês sabem”, disse, em seguida acrescentou “nunca gostei de bater em mulher se não está dando certo termino”.

Também em seu instagram Devinho publicou um vídeo onde fala que não aconteceu nada disso que estão falando nos grupos e ainda fez uma cobrança: “Vocês procurem saber o que aconteceu para depois postar nos grupos, viu?”. E continuou, “Não aconteceu nada disso de traição de bater em namorada, não deu certo, acabou o relacionamento é isso ai, Deus abençoe a cada um”. Disparou o cantor.

Devinho segue a passos largos para destruir o que construiu com muito trabalho. Agressão a mulher é crime.

PS. Tentamos contato com o cantor, mas até o fechamento da matéria não tivemos exito. Assim que uma nota for divulgada, publicaremos aqui.