Verão terá início a partir da noite desta quarta-feira

Com início a partir das 18h48 desta quarta-feira, 21, a estação verão como é comum, terá muita insolação, temperaturas elevadas e dias mais longos em todo o Estado, fator preponderante e bastante positivo para a economia e por conseguinte para os comerciantes que atuam em regiões litorâneas e pontos turísticos, a exemplo de bares, restaurantes, hotéis, além do comércio informal voltado para a estação, como vestuários, adereços e produtos de beleza.

Segundo o Coordenador de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, Overland Amaral, as características climáticas estarão dentro da normalidade. “Existe possibilidade de passagem de sistemas de chuvas em razão dos vórtices ciclônicos de alto níveis ocasionados pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), provocando chuvas e trovoadas, em algumas situações podendo variar de 20 a 40 milímetros”, explica.

Ainda de acordo com Overland Amaral, as temperaturas se elevarão a partir do ano que vem. “No mês de janeiro, do litoral aos territórios Agreste Central e Alto Sertão Sergipano, as temperaturas máximas irão variar de 34ºC à 38°C, existindo a probabilidade de aumentarem ainda mais, sobretudo nos municípios do Alto Sertão, e as mínimas elevar-se-ão proporcionalmente, oscilando de 22ºC à 25ºC, nos oito territórios”, detalha.

Nas semanas que antecederão o final da estação entre os meses de fevereiro e março, têm-se a possibilidade de atuação Zona de Convergência Intertropical que se inicia pelo Norte do Nordeste e chega ao Estado de Sergipe, trazendo chuvas bastante significativas.

Chuvas leves e temperaturas máximas acima dos 30ºC

Para hoje, 21, a manhã e tarde serão de céu aberto com poucas nuvens em todo o Estado. Na primeira noite da estação, a probabilidade é de tempo parcialmente nublado ao longo de todo território sergipano. No litoral, as temperaturas ficam em torno de 23°C e 29,6°C, já no interior, elas variam entre 21,5°C e 34,1°C.

Na quinta-feira, 22, primeiro dia oficial do verão, a madrugada será de tempo nublado em todo o Estado. Pela manhã e tarde o céu fica aberto com poucas nuvens em todo os municípios sergipanos e a noite será de tempo parcialmente nublado, podendo ocorrer chuvas leves, rápidas e isoladas. Os termômetros no litoral registram mínimas em torno de 23,3°C e máximas de 30,3°C, enquanto no interior eles marcam 21,7°C e 34,5°C, respectivamente.