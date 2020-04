“Vida ou morte”, diz Chico do Correio sobre colaboração da população contra a Covid-19

Em live transmitida ao vivo pelo instagram na tarde desta terça feira 28 de abril, o prefeito Chico do correio falou sobre a flexibilização da quarentena e alertou para a obrigatoriedade de uso de máscaras para o acesso ao comércio, feira e prédios públicos.

O prefeito também foi enfático ao relatar a real situação de enfrentamento a Covid-19, em que o mesmo, após analise de dados de setores técnicos, ver com pessimismo os próximos dias, que deverão ser de aumento no número de casos e dificuldade financeira para as prefeituras.









O mesmo ainda aproveitou para desabafar sobre criticas a ele que circulam em grupos de whatsapp que ofendem a sua honra, diz que as medidas jurídicas já estão sendo tomadas junto ao seu advogado e que aceita críticas a respeito de sua administração, mas jamais aceitará ofensas a sua honra e que envolva seus familiares.

Ao fim, Chico pede a população que fique em casa e colaborem com as autoridades.

Assista a Coletiva de imprensa do Prefeito Chico do Correio

Por: Inácio Santana