Você sabe o que é e para que serve o PIX?

Se você tem uma conta em banco provavelmente já recebeu alguma notificação de seu banco acerca do novo método de pagamento instantâneo do Banco Central, o PIX. Mas, você já sabe para quê ele serve?

Bem, o PIX é uma marca registrada pelo Banco Central, que é o nome dado a este novo sistema de pagamento instantâneo que permitirá pagamentos e transferências bancárias durante 24 horas por dia e 7 dias por semana, incluindo feriados. Além disso, o serviço será gratuito e ilimitado.

Assim, você poderá fazer transferências sem pagar por isso, além de pagar contas, incluindo tributos, a qualquer momento. Aqui, você pode estar se perguntando: isso já não existe? E o TED e DOC?

Então, o TED e o DOC são modos de transferência de dinheiro. Com o TED você pode transferir dinheiro de uma conta para outra e o prazo de compensação é de até 2 horas. Por sua vez, o DOC só compensa o dinheiro no dia seguinte ou no próximo dia único. O que esses dois métodos possuem em comum é que a maior parte dos bancos cobra taxas pelo uso desses serviços e nenhum deles é feito fora do horário comercial e de dias úteis.

O PIX, ao contrário, como já foi dito, não cobrará taxas para pessoas físicas (para pessoas jurídicas, poderão haver taxas, a depender do banco) e poderá ser realizado a qualquer momento, incluindo fins de semana e feriados. O mesmo valerá para o pagamento de contas através do sistema.

Outros benefícios do novo sistema é que assim que você pagar uma conta, receberá a confirmação de que o pagamento ocorreu e, caso tenha dado erro, também receberá um aviso. Nas transferências, quem recebe o dinheiro também receberá um aviso informando sobre a transação.

Por fim, será possível realizar pagamentos com QR Code, sem o uso da maquininha.

E como acontecerão os pagamentos?

As transferências e pagamentos serão feitos com a chave PIX, que serão o número do seu celular, CPF, e-mail ou um número aleatório gerado pelo sistema do Banco Central. Essas chaves serão cadastradas no aplicativo do seu banco.

Setor de Comunicação

Escritório de Advocacia Valença, Lopes e Vasconcelos