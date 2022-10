WhatsApp já testa recurso para edição de mensagens

O WhatsApp está testando um recurso para a edição de mensagens. Alguns usuários do sistema Android já possuem acesso à ferramenta que permite a alteração do texto até 15 minutos depois de enviado.

A nova ferramenta do WhatsApp deixa as mensagens com um marca “Editado”, indicando a edição, de acordo com o site Olhar Digital. O novo recurso agiliza, por exemplo, a correção de erros pequenos. Sem ele, a única possibilidade é deletar o texto e escrevê-lo novamente.

Além disso, uma opção para esconder o statuson-line também começou a ser liberada na plataforma. Essa ferramenta permite que o usuário defina quem pode visualizar que ele não está off-line.

Para esconder o status on-line, é preciso ir até o menu de configurações do aplicativo. Na sequência, o usuário deve selecionar a opção “Conta” e ir em “Privacidade”. Nessa aba, é possível fazer a seleção.

O aplicativo já foi baixado cerca de 5 bilhões de vezes na Play Store. No iOS, da Apple, ele aparece na primeira posição entre as redes sociais. Criado há 12 anos, atualmente o WhatsApp pertence à Meta, empresa mantenedora do Facebook e do Instagram.

Terrabrasilnoticias