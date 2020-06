WhatsApp tirou o visto por último? Usuários relatam bug no status online

O WhatsApp não mostra os status “visto por último”, “online”, “digitando” e “gravando áudio” para alguns usuários na tarde desta sexta-feira (19). De acordo com usuários do Twitter, os avisos sumiram do aplicativo para Android e iPhone (iOS) independentemente das configurações de privacidade relacionadas aos recursos. O bug também afeta o WhatsApp Web, que não permite o ajuste direto da função de última visualização. Entramos em contato com a assessoria do WhatsApp, que disse que a empresa “está checando o que aconteceu”.

Alguns usuários também relataram que o WhatsApp está temporariamente indisponível para cadastrar um novo número. Como ainda não se sabe se mudança faz parte de uma atualização ou é apenas um bug temporário, não é recomendado desinstalar e reinstalar o app no momento, sob o risco de o usuário ficar temporariamente sem acesso ao mensageiro.

WhatsApp está fora do ar?

Alguns usuários nas redes sociais estão em dúvidas se a mudança é um bug ou é um novo recurso, indicando que uma nova atualização do WhatsApp tirou o visto por último. Vale lembrar que, até o momento, o app não permite desativar as mensagens “online”, “gravando áudio” e “digitando”, possibilidade desejada por alguns usuários do mensageiro. É possível, no entanto, desativar a função de última visualização.

O TechTudo conseguiu reproduzir o erro ao abrir uma conversa com um contato que está online. O campo que mostra o status junto ao nome fica em branco. O mesmo acontece com o “visto por último”, que não aparece mesmo que o recurso esteja habilitado, e com as mensagens “gravando áudio” e “digitando”.

Ao tentar alterar o ajuste associado ao “Visto por último”, o WhatsApp exibe uma mensagem de “Falha ao atualizar as configurações de privacidade”, e exibe a mensagem “Carregando…” durante algum tempo.

Segundo o site Downdetector, que monitora o status de serviços digitais, as reclamações sobre problemas no WhatsApp tiveram um aumento considerável por volta das 12h40, chegando a mais de 2 mil reclamações às 14h. Como regiões mais afetadas, o mapa mostra Brasil, Estados Unidos, México e países da Europa. O assunto também chegou ao topo dos Trending Topics do Twitter no Brasil, com mais de 500 mil tuítes.