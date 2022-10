Youtuber de Freefire, o jogo mais baixado no mundo em 2020, conquista 1 milhão de inscritos em seu canal

O youtuber e gamer Luiz Sheikkk, como é conhecido, nasceu no interior de Minas Gerais, em Ipatinga, e acaba de conquistar 1 milhão de seguidores em seu canal de jogos no Youtube. O gamer, está há 2 anos residindo nos Estados Unidos, país que o fez despertar a paixão pelo mundo dos jogos.

Luiz abriu seu canal despretensiosamente, apenas para dividir seus conhecimentos. “As pessoas foram gostando e compartilhando, até que um vídeo viralizou. Quando vi, teve um vídeo que deu 1M de visualizações”, explica o gamer. Da primeira viralização nasceu o seu canal no Youtube, que hoje tem 1 milhão de inscritos, com maior foco no Freefire, o jogo mais baixado no mundo inteiro,em 2020.

Luiz começou a jogar em 2017 e hoje possui uma conta desejada por vários jogadores, devido aos seus personagens, skins e alguns itens raros.

Os vídeos de Freefire no Youtube são uma forma de ensinar, interagir e estimular outras pessoas a jogarem. Hoje, Luiz tem trabalhado muito para que o seu nome chegue cada vez mais longe e almeja ser um youtuber tão reconhecido quanto El Gato, que tem 9,11 milhões de inscritos e um time de jogadores profissionais do Freefire, além de viver apenas do seu trabalho. “Quero dar orgulho para o lugar de onde venho e as pessoas que acreditaram e ainda acreditam em mim!”, finaliza ele.

Instagram @luiz_sheikkk