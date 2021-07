Sete em cada dez brasileiros acreditam em pelo menos uma Fake News sobre a pandemia

São José do Rio Preto, SP 19/7/2021 – O programa tem como escopo apoiar projetos voltados para a democratização da informação e do conhecimento em saúde”, Cristiane Spadaccio, professora.

Podcasts produzidos por estudantes e professores de curso de medicina esclarecem e conscientizam sobre as notícias falsas da vacina contra a Covid-19

Assim como a transmissão do coronavírus, as Fake News sobre o vírus que atingiu o mundo todo, também se espalham rapidamente. A desinformação causada por fontes duvidosas de informação expõe as pessoas a riscos graves e dificulta o combate à Covid-19.

Um estudo desenvolvido pela Kaspersky, empresa global de cibersegurança, em parceria com a empresa de pesquisa CORPA, na América Latina, aponta que 62% dos brasileiros não conseguem reconhecer uma notícia falsa. Apenas 2% já ouviram falar do termo “fake news”, o que é um pouco preocupante, ainda mais com o período de avalanche de desinformação.

Cerca de 110 milhões de pessoas acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia no Brasil. Esse número corresponde a sete em cada dez brasileiros.

O assunto é tão sério que é tema central de uma campanha de podcasts de conscientização sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 criada por alunos e professores da faculdade de medicina da FACERES, em São José do Rio Preto -SP.

O trabalho tem objetivo de esclarecer o que é fato e o que é fake sobre a vacina e faz parte do projeto de extensão universitária “Imunizando sua mente: fatos e fakes sobre vacinação”, por meio do Programa Dr. Capivara.

“O programa tem como escopo apoiar projetos voltados para a democratização da informação e do conhecimento em saúde, ao trabalhar com uma proposta que visa a produção e compartilhamento de saberes entre a instituição e a sociedade. Neste caso específico, a demanda social é decorrente da pandemia da Covid-19, que, desde 2020, assola o mundo com tantas mortes”, explica uma das coordenadoras do programa, professora Cristiane Spadaccio.

Para Norma Barbosa Novaes Marques, também coordenadora do Programa Dr. Capivara, as fake news circulam de forma muito rápida através das redes sociais e, como muitas pessoas não checam as informações, o resultado é a desconfiança de instituições científicas reconhecidas mundialmente. “Um dos pontos importantes dos trabalhos de extensão é o elo com a comunidade. Para produzir os podcasts de forma a atender a comunidade, houve uma parceria com a Rádio Cidade, de Bady Bassit -SP, que orientou sobre o formato adequado para a informação chegar até o público que queremos atingir. Sabemos que a descoberta de vacinas trouxe esperança para a humanidade. Porém temos sido bombardeados com informações contraditórias e falsas, que distorcem fatos intencionalmente, com o objetivo de ganhar espaço na mídia, desinformando e manipulando a opinião pública”, explica a professora Norma.

Carolina Pacca Mazaro, doutora em virologia e integrante do projeto, diz que é preciso ressaltar que as fakes news vão na contramão da ciência, disseminando práticas incorretas de tratamentos inexistentes, e promovendo desinformação, insegurança medo relacionados à vacinação da Covid-19.

Para a enfermeira Sandra Maria Lucatto Lobato, que também integrou o projeto, esclarecer e conscientizar sobre as vacinas da Covid-19 é extremamente importante, mas as fake news atrapalham esse processo. “Sabemos que a vacinação contra a Covid-19 é a solução para reduzir o número de pessoas com sintomas, internações, casos graves e óbitos. Com o tempo, esperamos também reduzir a circulação do vírus”.

A estudante Brenda Mamed Jordão Cetrone conta que ouviu e leu muitas notícias fakes enquanto pesquisava material sobre o tema para produzir os podcasts. “Poder pesquisar e compartilhar conhecimento com as pessoas além do meu ciclo de convívio é uma realização muito grande. Espero que o projeto possa contribuir positivamente e que as pessoas entendam o quanto a vacinação é importante e necessária, principalmente no momento que vivemos”, conclui Brenda.

A campanha conta com o apoio para a divulgação dos podcasts de emissoras de rádio nas cidades de Bady Bassitt, Ibirá e Potirendaba, redes sociais e site da faculdade de medicina FACERES e estão disponíveis no canal do Dr. Capivara no Spotify.

https://www.instagram.com/drcapivara/

https://open.spotify.com/show/6kpzAFl47wLdCKQFsmA3ug

Website: http://www.faceres.com.br