Devido à pandemia, dificuldade em conseguir informações e medicamentos especiais aumentou mais de 35%

Segundo a Secretaria da Saúde (SES-SP), a dificuldade em receber medicamentos especiais se deve ao envio irregular dos remédios por parte do Ministério da Saúde. Até maio de 2021, a queda no abastecimento de medicamentos foi de 35,3% em São Paulo. Medicamentos considerados especiais são aqueles desenvolvidos com alta tecnologia desde a sua criação até a produção.

Por conta dessa pesquisa de ponta, que muitas vezes acontece em laboratórios internacionais, esses medicamentos acabam chegando ao mercado nacional com um valor tão elevado que inviabiliza que qualquer pessoa possa bancar o tratamento necessário. E por conta disso, também são chamados de medicamentos de alto custo. Geralmente, são usados em tratamentos complexos, quando as terapias comuns não surtiram os efeitos esperados.

Em meio a toda essa dificuldade, os pacientes foram obrigados a buscar informações e caminhos alternativos para conseguir seus medicamentos especiais e iniciarem seus tratamentos, assim como fez a Vanessa Barbosa, que através do Momento Saúde conseguiu encontrar o medicamento que precisava para iniciar o seu tratamento de Esclerose Múltipla durante a gestação.

“O blog e seus parceiros me ajudaram a conseguir as 3 cotações que eu precisava enviar ao convênio via processo judicial de forma muito rápida”, disse a bancária, de 28 anos.

Além de notícias relevantes sobre curiosidades, particularidades de cada patologia, e direcionamento de como conseguir diversas medicações de alto custo, o Portal Momento Saúde ainda conta com parceiros que oferecem serviços gratuitos aos internautas como a Preço Medicamentos, que busca 3 cotações de maneira gratuita para todos os pacientes que precisam de medicamentos especiais com os principais fornecedores do Brasil. Atualmente, a equipe do Preço Medicamentos dá suporte via chat ou telefone 0800 a qualquer paciente ou pessoa que busque por medicamentos especiais.

Para conhecer o portal, basta acessar: https://www.momentosaude.com.br/

Mais informações sobre serviços gratuitos: https://www.precomedicamentos.com.br