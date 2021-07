Agenda 2030: biblioteca de leitura focada nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é ampliada

São Paulo 5/7/2021 – Através dessa ferramenta, queremos levar o conhecimento dos melhores livros para o maior número de pessoas possível.

A startup BuQme, uma plataforma de aprendizado online se destaca pela inovação. A proposta da empresa é oferecer aos seus alunos videoaulas de grandes livros best-sellers, realizadas pelos próprios autores das obras.

Com foco em atingir as metas da ONU até o ano de 2030, aumentar a educação no mundo é um das ferramentas essenciais para o desenvolvimento global, garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Essa é a 4ª meta das 17 que foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são o resultado de abrangentes negociações de inúmeras partes interessadas que integram um grande número de setores, incluindo o mundo empresarial. Esses, estabeleceram um quadro de 17 Objetivos destinados a combater os problemas sociais, econômicos e ambientais mais proeminentes a nível mundial no processo rumo ao ano de 2030.

De acordo com relatório da ONU, essas soluções permitirão às empresas gerenciar de uma melhor forma os respectivos riscos, prever a demanda do consumidor, construir posições em mercados em expansão, garantir o acesso a recursos necessários e reforçar as respectivas cadeias de fornecimento, ao mesmo tempo que farão o mundo avançar em direção ao alcance dos ODS.

Pensando nisso, foi criado um clube de leitura em setembro de 2019, no qual, entidades do mercado editorial do Brasil e Portugal uniram-se para tornar viável o projeto de um clube de leitura com temáticas ligadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com foco em promover o conhecimento das ODS entre crianças e jovens ao redor do globo por meio do acesso aos livros, que faz parte da agenda 2030 visando levar educação de qualidade para o maior número de pessoas.

Alinhado a esse objetivo, na atualidade, estão surgindo inúmeros clubes de leitura e plataformas de educação para que essa meta de fato seja cumprida. Influenciadores, autores, personalidades públicas entre outros, estão se mobilizando, cada um em sua área, para que esse conhecimento seja levado para o maior número de pessoas, incentivando assim, o hábito da leitura.

Um exemplo de plataforma de educação é o uQme. A plataforma que traz análises dos livros pelo próprio autor como autores best seller renomados segundo lista da Publishnews, como Paulo Vieira, Gerônimo Theml, Joel Jota, Alfredo Soares, Tallis Gomes entre outros. O fundador do uQme, Caio Carneiro, autor do best seller “SEJA FOD*!”, também é um dos autores da ferramenta.

Muitas iniciativas como essa estão surgindo a fim de melhorar e desenvolver ainda mais o hábito da leitura nos brasileiros. Plataformas, livros, clubes de leituras como esses, são ideais para disseminar o universo literário para o maior número de pessoas e com isso, atingir a meta da agenda 2030 prevista pela ONU.

Website: https://buqme.com.br/