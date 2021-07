Webinário gratuito sobre o uso de GPUs Virtuais para potencializar o desempenho de aplicações gráficas acontece no dia 29

São Paulo, SP 22/7/2021 –

Aplicações gráficas avançadas de criação e engenharia tais como CAD/CAM/CAE, além de cargas de trabalho que exigem muita computação, como as de Inteligência Artificial, Machine Learning e HPC, são as maiores beneficiadas pelo uso desta solução

Melhorar a experiência dos usuários que trabalham com aplicações que demandam elevado processamento impacta muito positivamente na produtividade. A GPU virtual ou vGPU permite que as equipes de TI ajudem os funcionários remotos e também os presenciais a se manterem produtivos, mesmo ao trabalhar com aplicações que possuam grandes cargas de trabalho.

A tecnologia de GPU virtual (vGPU) usa a potência das GPUs e dos softwares de GPUs virtuais para oferecer uma experiência de usuário consistente para todos os workflows virtuais. Em um ambiente com GPUs virtuais, os softwares de GPU virtual (vGPU) são instalados na camada de virtualização com o hipervisor. Eles criam GPUs virtuais que permitem que todas as VMs (máquinas virtuais) compartilhem a GPU física instalada no servidor. No caso de workflows mais exigentes, é possível usar apenas uma VM com o poder de várias GPUs físicas. Os softwares vêm com um driver gráfico ou de computação para todas as VMs. Como as tarefas geralmente realizadas pela CPU são transferidas para a GPU, o usuário tem uma experiência muito melhor. Também é possível executar aplicações avançadas de engenharia e criação, além de cargas de trabalho que exigem muita computação, como as de AI e ciência de dados, em um ambiente virtualizado e em cloud.

Há algum tempo atrás a GPU virtualizada costumava ser usada somente para workloads com muito processamento gráfico e em ambientes de VDI, porém este panorama mudou. Conforme a tecnologia avançou as vGPUs tornaram-se mais fáceis de usar e os administradores as estão implementando em seus data centers.

Os mercados automotivo, educacional, de engenharia e arquitetura, hospitalar e de computação gráfica em geral, além dos cientistas de dados que utilizam IA e Machine Learning, são os maiores beneficiados pelo uso desta tecnologia.

No webinário gratuito que será promovido dia 29 de julho das 9h30 às 10h30 pela NVIDIA e Versatus HPC, parceira de negócios da empresa, a tecnologia e seus benefícios serão detalhados e será aberto um espaço para perguntas dos participantes.

O link de inscrição para o evento é: https://bit.ly/3etWfzT

A invenção da GPU pela NVIDIA em 1999 impulsionou o crescimento do mercado de jogos para PC e redefiniu a computação gráfica, a computação de alto desempenho e a inteligência artificial. O trabalho pioneiro da empresa em soluções para computação acelerada e IA está remodelando mercados de trilhões de dólares como transporte, saúde e manufatura, e impulsionando o crescimento de muitos outros.

A Versatus é uma empresa brasileira 100% focada em fornecer soluções de Computação de Alto Desempenho (HPC) para clientes acadêmicos e corporativos. Há mais de dez anos permite que pesquisadores, instituições e corporações se dediquem exclusivamente aos seus objetivos científicos, de P&D e empresariais ao fornecer soluções completas, fáceis de usar e customizadas para suas necessidades.

Website: https://bit.ly/3etWfzT