A importância do branding durante a pandemia

São José do Rio Preto, SP. 16/7/2021 –

Especialista cria o Método Marke para empreendedores desenvolverem suas marcas e se diferenciarem no mercado

Empreender não é uma tarefa fácil, ainda mais com as adversidades que vivemos atualmente causadas pela pandemia. Justamente por essa situação, os brasileiros estão se vendo na obrigação de “tirar o coelho da cartola” para se reinventarem no meio business. Dados recentes divulgados pelo Sebrae sobre o empreendedorismo no Brasil revelam que a taxa de pessoas que resolveram empreender é de 38% entre a população ativa de 18 e 64 anos (52 milhões de pessoas), ou seja, 1 a cada 4 brasileiros está se aventurando com negócio próprio no país.

Como a maioria se vê sozinha para liderar seu negócio, a figura do personal branding tornou-se essencial para ajudá-los a desenvolver os talentos e habilidades profissionais para colocar em prática o que sabem fazer de melhor. Pensando nesse público, a consultora de marketing e personal branding Carol Mendoza, de São José do Rio Preto (SP), criou o Método Marke, que auxilia empreendedores a se destacarem no mercado on e off-line. “No método desenvolvo os dons, talentos, habilidades e experiências de vida do profissional, de uma maneira diferente do que é praticado pelo branding convencional, além de ajudá-lo a trabalhar melhor seus conteúdos e suas dores nas redes sociais”, informa.

A especialista acumula mais de dez anos de experiência na área do marketing, e garante a eficácia do Método: “É uma estratégia que criei para alavancar as marcas pessoais dos empresários, sejam eles pequenos, médios ou grandes empreendedores”.

O empresário ou o empreendedor pode trabalhar o próprio talento

Totalmente personalizado, no Método Marke o empresário ou autônomo irá descobrir que pode se destacar dos seus concorrentes sem tantas objeções. Seu cronograma é didático, de fácil compreensão e totalmente online, tornando o desenvolvimento profissional rápido. “O método contém quatro pilares, dessa maneira, fica mais fácil ter assuntos e conteúdos relacionados a cada encontro. O empresário sairá com direcionamento e saberá realizar atividades práticas”, explica.

Carol Mendoza acrescenta que o empresário estará mais confiante em seu trabalho, pois irá desenvolver seu autoconhecimento e, ainda, obter mais segurança em relação a sua comunicação, divulgação e imagem.

Os encontros são online e semanais, de uma hora. Entre os temas, são desenvolvidos aspectos do branding de marca, networking, imagem pessoal, universo de marca, posicionamento nas redes sociais, produção de conteúdo e storytelling.

As pessoas podem encantar o público com a sua história

Ter uma boa história para contar, quem não tem? O problema é saber como encantar quem recebe a mensagem e conquistar uma venda com isso.

Para ajudar o profissional que não se expressa bem, a especialista informa que no Método Marke será possível encontrar essa solução. Seu trabalho será, além de desenvolver os talentos dos empreendedores, ensiná-los a colocar em prática a técnica do storytelling no cotidiano profissional e pessoal.

Método Marke para todos

O Método não é destinado somente aos empreendedores de carteirinha, mas também para àqueles profissionais que estão em transição de carreira e precisam de ajuda para seu reposicionamento, ou simplesmente, querem ser diferenciados.

Segundo a especialista, as pessoas precisam de coragem para ‘se jogarem para o mundo’, conectarem-se com pessoas de forma efetiva e aprender como transmitir suas mensagens sem ruídos. O método pode ser usado para essas pessoas:

– Empreendedor, autônomo, funcionário e qualquer pessoa que tenha ambição e queira alavancar sua marca e se destacar no mercado de trabalho.

– Para quem quer inovação, aprendizado, conhecimento e posicionamento para passar a sua mensagem.

– Está atarefado com muitos projetos e gosta de se aventurar no que é novo.

– Que sente que ainda falta algo na sua marca, na sua vida profissional.

– Tem conhecimento, mas não sabe transmitir.

– Quer ser visto como um profissional excepcional pelos outros colegas.

– Precisa aprimorar a comunicação e se conectar com os outros para fazer a diferença na hora do networking.

– Busca estar, cada vez mais, presente nas redes sociais, mas não sabe por onde começar.

Website: http://www.carolmendoza.com.br