Depilação a laser: novas tecnologias removem pelos sem dor

Uma das funções do pelo é proteger o corpo, mas ele acaba se tornando indesejável para muitas pessoas. Quando o assunto é depilação muitos associam a palavra à dor e incômodos, mas a tecnologia mudou a vida das pessoas: na depilação a laser os pelos podem ser removidos sem dor. Um novo aparelho, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), já está disponível para os brasileiros que querem um corpo sem pelos e sem dor.

No inverno a procura por esse procedimento cresce em 60%. “É comum as pessoas associarem depilação a dor, até mesmo a laser. Mas quem fizer a depilação com os profissionais que possuem o aparelho não precisa se preocupar, porque é indolor, é mais rápido e possui um sistema eficaz para todos os tipos de pele. Além disso, esse aparelho pode ser associado a outros procedimentos”, explica Eduardo Marques, CEO da STR Med, empresa importadora de equipamentos.

Como funciona a depilação a laser

Uma das dúvidas que mais surgem é sobre o número de sessões que devem ser feitas, como é feito e se os pelos voltam. As sessões a laser são de acordo com a cor de pele, do pelo, espessura do pelo e o tamanho da região que será depilada. Todas essas informações são passadas pelo profissional que realiza o procedimento estético.

Outra dúvida é sobre o intervalo entre uma sessão e outra. Geralmente varia entre 30 e 45 dias ou quando os pelos começam a surgir. E caso a pessoa já tenha terminado todas as sessões e porventura surgirem novos pelos, o tratamento pode ser feito depois de 8 a 12 meses.

Cuidados após a depilação

Após a sessão a laser, a pele fica mais sensível. É comum o local onde ocorreu a depilação ficar mais quente e avermelhado, o que significa que o procedimento foi eficiente. Esses sintomas somem depois de algumas horas.

O ideal é que o paciente não fique exposto ao sol após o procedimento para não causar manchas na pele e deve usar loções calmantes e protetor solar na região depilada. É por isso que a demanda por depilação a laser cresce no inverno, o que ajuda na recuperação da pele após o procedimento.

Sobre o aparelho

O laser de diodo de fibra acoplado para depilação fica localizado dentro do mainframe, em vez da peça de mão. Portanto, a energia do laser é transferida por fibra para o alvo, o que aumenta significativamente a eficiência energética e a vida útil da peça de mão. A peça de mão mais leve torna-a mais conveniente para os médicos, enquanto o poderoso resfriamento maximiza o conforto do paciente. A fibra de laser acoplada promete ser mais rápida, mais eficiente e indolor com três tipos de ondas na mesma ponteira congelada,

sendo eficaz para todos os tipos de peles.

Em máquinas de laser de diodo acoplado à fibra, as lâmpadas laser não estão localizadas dentro da peça de mão, mas no corpo principal da máquina, então o calor é concentrado dentro do núcleo e não na mão. Os sistemas de resfriamento trabalham menos para dispersar esse calor, então os lasers são mais duráveis (50 milhões de pulsos, na verdade cinco vezes mais do que os equipamentos convencionais).

Além disso, essa tecnologia torna o feixe de luz mais focado (luz colimada), o que garante um tratamento mais eficaz no menor tempo possível, eliminando o desperdício de energia em áreas que não precisam de tratamento.

