Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam em flagrante um homem suspeito de feminicídio. O crime aconteceu no bairro 17 de Março, na última sexta-feira, 3.

A equipe policial havia sido acionada para atender uma ocorrência, referente à morte de uma mulher de 49 anos. A vítima veio à falecer após um golpe de faca.

No local, a equipe policiais ouviu o companheiro da vítima, que alegou que a mulher havia saído na madrugada para comprar droga e retornou esfaqueada. Porém, após apuração preliminar, foi verificado que a versão contada pelo companheiro da vítima não se sustentava.

As evidências coletadas pela equipe no local do fato indicavam que o crime havia sido cometido no interior da residência. Além disso, testemunhas informaram que, durante a madrugada, foram ouvidos pedidos de socorro da vítima. Ainda conforme apurado, já havia histórico de violência doméstica.

O suspeito, que já havia sido preso anteriormente por outro crime, foi encaminhado para audiência de custódia no último sábado, 4. A prisão em flagrante foi homologado judicialmente, e a prisão foi convertida em preventiva, mantendo o investigado preso à disposição da justiça.