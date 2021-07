Bayer e ABRASS promovem semana de treinamentos sobre as inovações em soja para o Brasil

São Paulo 8/7/2021 –

A “Semana + ABRASS” abordará temas como a importância das biotecnologias atuais, incluindo a nova era da soja, com o lançamento da Intacta2 Xtend®

A Bayer e a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja (ABRASS) prepararam para a edição de julho da “Semana + ABRASS” uma programação de treinamentos sobre inovações em soja para o mercado brasileiro. Nos dias 13, 14 e 15 de julho, associados e parceiros da entidade poderão assistir a palestras de representantes da multinacional alemã, que discutirão temas relevantes para a constante evolução do setor sementeiro. A iniciativa faz parte de uma série de capacitações promovidas pela ABRASS em parceria com Bayer, desde fevereiro. Os próximos módulos ocorrerão nos meses de setembro e novembro.

A programação da semana terá início com a palestra “As biotecnologias e os benefícios para a agricultura brasileira”, com o diretor de Ciências Regulatórias da Bayer para a América Latina, Geraldo Berger, que falará também sobre a contribuição da pesquisa desenvolvida pelas iniciativas públicas e privadas para a evolução da agricultura brasileira. O tema “Modelo de Negócio e Valor ao Mercado de Soja” será abordado no segundo dia da “Semana + ABRASS” pelo líder de Negócio em Soja da Bayer, Rafael Vicentini.

No terceiro dia, a líder de lançamento da Intacta2 Xtend®, Natália Carvalho, e o líder de Estratégia de Dicamba da Bayer, Gabriel Silva, falarão sobre a terceira geração de biotecnologia em soja lançada pela Bayer na palestra “Intacta2 Xtend: Juntos na Nova Era da Soja”. Cultivares de soja com a nova biotecnologia estarão disponíveis aos produtores brasileiros já nesta safra 2021/2022.

“A cadeia produtiva da soja envolve uma série de fatores para os quais o setor precisa estar preparado, como a chegada de novas tecnologias e outros desafios importantes para o seu desenvolvimento. Iniciativas como essa, desenvolvida pela ABRASS, são de extrema importância para que o setor sementeiro tenha a oportunidade de debater as tendências futuras e se prepare para tais desafios. Para nós da Bayer é um prazer fazer parte desse projeto”, afirma Natália.

Para o associado da ABRASS, Anderson Fernando Lima Pereira, supervisor de laboratório da Sementes Cajueiro, os cursos contribuem para a capacitação profissional e trazem um diferencial para os participantes. “Sabemos que nosso setor é muito dinâmico, está em constante mudança. A todo o momento surgem novidades com relação a químicos, tratos culturais, manejo, clima e tudo mais. Acredito que buscar conhecimento é estar à frente neste setor. Diante disso, tento sempre me atualizar, estar por dentro das novidades e tudo mais que envolve o agro. Então, participar dos treinamentos ABRASS é essencial para contribuir na minha capacitação e crescimento profissional”, afirma Pereira.

Por sua vez, para a analista de laboratório da Cereal Ouro Agrícola, Mariane Duarte Fontoura, as palestras não só ajudam a qualificar os profissionais, mas também a reciclar e aprimorar os conhecimentos. “Sou leitora e consumidora das inovações da ABRASS desde quando iniciei na carreira de sementes, sou analista há mais de oito anos. Assim, no meu entendimento, a evolução biotecnológica veio para transformar a produção agrícola que, antes dessas inovações, era ao acaso, e hoje já possui tantos estudos e espécies resistentes para garantir a segurança da lavoura. Desta forma, nós como profissionais da área de qualidade também nos beneficiamos, afinal, trabalhamos com cultivares geneticamente modificadas. Assim, como todos os cursos e palestras da ABRASS, espero o melhor desse treinamento, que vem sempre para nos qualificar e reciclar nosso conhecimento”, acrescentou Mariane Duarte Fontoura, analista de laboratório – Cereal Ouro Agrícola, associada ABRASS.

Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone: (61) 3547-1649.

Abaixo é possível conferir a programação de julho:

Dia 13 – 16h – “As biotecnologias e os benefícios para a agricultura brasileira”

Geraldo Berger, diretor de Ciências Regulatórias da Bayer para a América Latina.

Dia 14 – 16h – “Modelo de Negócio e Valor ao Mercado de Soja”

Rafael Vicentini, líder de Negócio em Soja da Bayer.

Dia 15 – 16h – “Intacta2 Xtend: Juntos na Nova Era da Soja”

Natália Carvalho, líder de lançamento de Intacta2 Xtend®;

Gabriel Silva, líder de Estratégia de Dicamba da Bayer.

Website: https://www.agro.bayer.com.br/