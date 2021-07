Hotéis têm se adequado às novas necessidades dos viajantes se tornando pet friendly

São Paulo – SP 19/7/2021 – Os locais pet friendly já deixaram de ser uma tendência para se tornarem uma necessidade.

O animal doméstico para viajar precisa ter a carteirinha de vacinação em dia e a saúde em perfeita condição.

Para quem adora viajar, mas prefere não deixar os animais de estimação sozinhos em casa, eles precisam ser incluídos nos planos da hospedagem. Antes de reservar um hotel, é importante verificar com o estabelecimento quais tamanhos dos pets são aceitos e se há alguma cobrança extra. “Existem opções excelentes para viajar com os animais de estimação em diferentes regiões do Brasil e em outros países”, enfatiza Vininha F. Carvalho, editora da Revista Ecotour News & Negócios (www.revistaecotour.news).

Os hotéis têm se adequado às novas necessidades dos viajantes, passando a receber os animais de estimação como hóspedes bem-vindos, oferecendo a eles todos os mimos e conforto dedicado anteriormente somente para as pessoas. A tendência foi implantada primeiro em hotéis-fazenda ou rurais, mas agora está adotada até nos grandes centros urbanos.

“Os locais pet friendly já deixaram de ser uma tendência para se tornarem uma necessidade. Mas, os animais de estimação devem ser controlados pelo hóspede para evitar conflitos com outras pessoas na área em comum do hotel”, salienta Vininha F. Carvalho.

Com o objetivo de atender melhor a seus clientes, o Hilton São Paulo Morumbi já aderiu ao segmento. Os pets são bem-vindos não só no apartamento como também na área externa do restaurante Armazém Morumbi. Para quem se hospeda neste hotel é oferecido um kit com caminha, dois potinhos para água e ração e uma fraldinha higiênica. Além de fazerem companhia para os seus tutores durante o café da manhã ou no almoço, os pets podem desfrutar do Menu Pet, especialmente elaborados para eles. O cardápio tem ração, água e petiscos (para cães e gatos).

Um dos principais resorts do estado do Rio de Janeiro, o Le Canton, recebe os pets com o “kit dog”, que inclui pote para ração e caminha. Eles devem ficar acomodados no quarto do hóspede, mas podem circular pelas áreas sociais. Os pets devem chegar no colo ou em uma bolsa, para a melhor comodidade dos mesmos.

O La Torre Resort, localizado na Praia do Mutá, em Porto Seguro (BA) conta com amplos espaços para receber bem as famílias e seus pets. Atualmente, o resort conta com uma área de 30.000 m², com muito paisagismo e integração com a natureza. Os apartamentos possuem 120 m² e as Vilas até 180m², que garantem conforto e comodidade a todos.

No Royal Palm Plaza Resorts, localizado em Campinas (SP), disponibiliza caminha, comedor, bebedouro e tapete higiênico para o maior conforto do cãozinho. Além disso, conta com um gramado chamado Kata Kuka, possibilitando que o animal também se divirta.

Segundo Vininha F. Carvalho, a adesão da indústria hoteleira, não só no Brasil, mas no mundo, permite ao hóspede e seu animal de estimação viverem uma experiência diferente e muito gratificante.

Os Nobu Hotel Miami Beach e Eden Roc Miami Beach Resort, que ficam em Miami, nos Estados Unidos, são exemplos de hotéis pet friendly. No Brasil, em 1993, o Valle Hotel, em Lorena (SP), foi o primeiro hotel a divulgar esta iniciativa no Brasil, sendo vítima de muitos comentários que censuravam esta ideia.

“Criamos um vínculo afetivo muito grande com os animais de estimação e hoje são considerados como membros da família. Por isso, é impossível programar as férias sem pensar neles. A presença deles torna a viagem inesquecível”, finaliza Vininha F. Carvalho.

