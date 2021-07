Percepção de valor para o consumidor: o que é importante saber

Rio de Janeiro, RJ 13/7/2021 – Pesquisar o feedback dos clientes é essencial para a percepção de valor ligado à experiência do público.

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da agência IMMA, explica um pouco mais sobre o conceito de percepção de valor para o consumidor.

O conceito de percepção de valor tem a ver com a experiência que um cliente tem ao fazer uma compra. Em outras palavras, ele se refere ao valor que o consumidor percebe em uma compra.

É aí que surge a concepção errônea: então quer dizer que percepção de valor é sobre o preço de um produto? Não necessariamente. Valor e custo são duas coisas diferentes, e a forma como um cliente as percebe pode ser muito diversa também.

“O custo é o preço literal que um consumidor paga para adquirir um determinado produto ou contratar um determinado serviço. É, portanto, o valor monetário de uma transação comercial. O custo de uma operação comercial tende a ser o mesmo para qualquer cliente”, afirmou.

Já o valor é um quesito muito mais subjetivo. Ele depende do significado que o cliente confere àquela transação, ou seja, ao que ele percebe como ganho após comprar o produto ou contratar um serviço. Assim, ele depende da qualidade da experiência que o cliente tem ao fazer negócio com a marca.

Por exemplo: não é porque um produto tem um custo baixo que, necessariamente, o seu valor será positivo. Se o cliente paga um preço baixo, mas o produto não atende às suas necessidades, ele ainda vai perceber a experiência de forma negativa. O valor da transação, então, não é alto.

O oposto também é possível: mesmo que o custo de um produto seja alto, se o cliente estiver satisfeito com ele, ele sentirá que a compra valeu a pena. Assim, o valor é muito positivo nesse tipo de situação.

“Fica claro, portanto, que a percepção de valor é a avaliação do cliente da compra que fez. É com esse conceito que uma marca pode compreender melhor como aprimorar a experiência do consumidor com a empresa”, explica Rodrigo.

Mas como fazer isso? Um bom caminho é obter feedback dos consumidores. Deixar espaços no site da empresa, por exemplo, para avaliações, reclamações ou elogios, é sempre muito positivo. Com esses dados, é possível entender o que está funcionando e o que não está. Dessa maneira, a percepção de valor do consumidor pode ser melhorada.

Outra boa ideia é pesquisar opiniões de consumidores nas redes sociais. As redes sociais são ideais para encontrar pessoas relatando suas experiências com empresas. Assim, pesquisar em um local como o Facebook, por exemplo, pode ajudar a entender como os clientes estão vendo a sua marca. Esses relatos podem fornecer orientações para melhorar o atendimento e qualidade dos serviços ou produtos oferecidos pela empresa.

A melhor maneira de usar a percepção de valor para o consumidor é com a ajuda de uma agência de marketing digital.

