Expansão gradual marca retomada de membros do mercado hoteleiro

2/7/2021 –

Um dos mais atingidos pela pandemia, segmento traz sinais de otimismo

Ainda em ritmo lento e gradual, o setor hoteleiro, altamente dependente do turismo, enxerga de forma otimista um possível crescimento na demanda de ocupação vinda de viajantes a lazer nos próximos meses, com o avanço do plano de vacinação em massa pelo país. Segundo o portal Mercado e Consumo, 48% dos brasileiros pretendem realizar uma viagem a lazer nos próximos 6 meses. Além disso, segundo pesquisa realizada pela FBHA (Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação), 45% do segmento trade acredita em uma melhora do mercado hoteleiro para o ano de 2021.

Apesar de um cenário negativo nos últimos 12 meses no mercado (a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que de março de 2020 até fevereiro de 2021, as atividades turísticas somam um prejuízo de R$ 290,6 bilhões), algumas marcas do segmento hoteleiro caminham na contramão e enxergam de forma otimista uma expansão com bons olhos, com novos empreendimentos sendo abertos nos próximos meses e anos.

Segundo o levantamento Panorama da Hotelaria Brasileira, realizado pela HotelInvest em parceria com o FOHB (Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil), existem atualmente 147 hotéis urbanos em desenvolvimento em 97 cidades, totalizando 21,9 mil UHs. A rede francesa B&B Hotels, por exemplo, fundada em 1990, conta atualmente com mais de 550 unidades distribuídas pela Europa e segue em forte ritmo de expansão. Além de atuar na Europa, a rede iniciou suas atividades no Brasil em 2017, conta com seis hotéis em operação e possui um plano de vinte novos empreendimentos no país até 2025.

Entretanto, em meio à pandemia, as marcas do segmento hoteleiro encaram o desafio de alinhar um modelo de crescimento consciente e sustentável, principalmente quanto aos protocolos de higiene e limpeza no combate à COVID-19. No caso da rede B&B Hotels, os hotéis em operação passaram por processos de auditoria para receber selos e certificações de qualidade no rigor dos protocolos.

