Estudo afirma que consumidores de produtos online buscam cada vez mais autenticidade

Rio de Janeiro, RJ 5/7/2021 – Lançada em 2021, Amai Pijamas entra no mercado homewear na tendência de alta em vendas de produtos para uso no lar, como mostra pesquisa da Criteo em 2020

Empresas de homewear apostam em personalização para atender demanda pela busca de produtos com autenticidade

Pesquisa do grupo Hope feita em 2020 apresenta dados de crescimento da procura por roupas confortáveis para o trabalho home office em tempos de pandemia. A procura por itens e produtos homewear cresceu principalmente a partir de abril do ano passado. O cuidado com a saúde dos funcionários fez com que empresas de todo o mundo aderissem à prática do home office para manter o funcionamento dessas empresas.

Relatório gerado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), citado no próprio site em 2017, já mostrava tendência de crescimento do nicho de produtos homewear. Base para o nascimento de diversas empresas do ramo, o estudo da Criteo realizado em abril de 2020 ajudou a colaborar com avanço do novo normal em escolha de roupas confortáveis para usar em casa durante o horário de trabalho. Houve crescimento de 126% nas vendas de roupas de dormir ou pijamas.

Além disso, estudo realizado pela WGSN, empresa global de previsão de tendências em parceria com o Google Trends, afirma que cada vez mais consumidores estão buscando personalização de produtos comprados pela internet. A agência diz que o perfil do consumidor está cada vez mais relacionado com a busca pela autenticidade. Esse dado pode ser avaliado como fundamental para que empresas consigam destaque entre tantas que estão priorizando os negócios em vendas online, principalmente durante a pandemia.

Nesse cenário promissor apresentado em diversas pesquisas de tendências de mercado que foi criada uma linha de produtos sleepwear, a AMAI Pijamas de luxo, criada pela atriz de novelas Vanessa Giacomo e que, segundo o perfil oficial no Instagram, recebe pedidos de personalização dos pijamas com nomes ou frases, dependendo da vontade do cliente.

A Amai afirma que aceita pedidos e encomendas de peças personalizadas como forma de se destacar entre outras empresas de produtos homewear. A tendência de produtos personalizados para usar em casa vem crescendo junto com a demanda. Vanessa Giacomo fala sobre o assunto. “Essa mudança de comportamento tem nos mantido em casa por mais tempo. Então, por que não investir em pijamas com mais durabilidade e conforto? E com a possibilidade de ter a nossa cara, com detalhes que dão um toque especial à peça”, afirma ela. Vanessa também fala sobre a parceria com sua sócia que mora em Goiânia. “Quando tive a ideia de ter um negócio meu, entrei em contato com ela para fecharmos essa parceria. Embora cada uma fique com a responsabilidade de decisões em setores diferentes, ambas participam de todo o processo”.

