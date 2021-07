Ponta Grossa – Paraná 12/7/2021 – Arquitetos, engenheiros e construtores terão acesso a nossa marca e estrutura de gestão, além de receber um treinamento completo.

Construtora BAZA é a primeira franquia de construtora do país e conta com metodologia própria, sistema de gestão exclusivo e custo de obra reduzido

Mesmo com um cenário econômico instável devido ao impacto da pandemia no país, o setor de franchising já faturou R$ 39,8 bilhões no primeiro trimestre de 2021, sendo que o setor de Casa e Construção é o que mais cresce no mercado de franquias. Entre janeiro a março desse ano, o segmento faturou R$ 3,1 bilhões, 26% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior, lembrando que a pandemia começou em março no Brasil. Os dados são da ABF – Associação Brasileira de Franchising.

As expectativas continuam positivas para esse mercado ao longo de 2021. Segundo projeções da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a construção civil terá o maior crescimento em oito anos, com expectativas de avanço em 4% do PIB.

O mercado de franquia e construção

Entre os principais motivos de investidores optarem por aplicarem em franquia é a redução do risco envolvido diante da utilização do conceito de negócio já experimentado e que deu certo. Dados do Sebrae sustentam esse argumento, segundo a entidade apenas 15% das unidades franqueadas fecham as portas antes de completar 10 anos. Enquanto isso, empresas normais chegam a uma mortalidade cinco vezes maior.

Os dados do mercado de franchising também são promissores, de acordo com informações da Associação Brasileira de Franchising (ABF), no ano de 2019, o setor de franquia obteve um crescimento de 6,9% no faturamento. O número é seis vezes maior que o aumento do PIB brasileiro no mesmo período, que foi de 1,1%.

Primeira franquia de construtora do Brasil

Atuando no ramo de construção há mais de 10 anos, a Construtora BAZA entrou no mercado de franchising em 2020, se tornando a primeira franquia de construtora do Brasil.

“Nós desenvolvemos uma metodologia de trabalho própria, que reduz consideravelmente os custos da construção de uma casa de alto padrão e criamos um software exclusivo que auxilia na gestão interna da empresa e dá aos clientes acesso a todos os documentos pertinentes à obra, o que garante o acompanhamento diário de todos os custos e serviços prestados, trazendo transparência na condução dos trabalhos, desde o primeiro contato até a entrega do projeto”, explicou o Engenheiro Pablo Batista, proprietário da Construtora BAZA. “Dessa forma, arquitetos, engenheiros e construtores terão acesso a nossa marca e estrutura de gestão, além de receber treinamento completo de como atuar seguindo o padrão de excelência que criamos. Em apenas alguns meses, já expandimos bastante a franquia. Atualmente contamos com 7 unidades no total, tanto no estado do Paraná como em Santa Catarina, e em breve lançaremos uma unidade em Minas Gerais. Nosso objetivo é alcançar todos os estados brasileiros e tornar arquitetos, engenheiros e construtores, franqueados da Baza”, completou o Eng. Pablo Batista.

Segundo o especialista em expansão de negócios e diretor comercial do Grupo Hashtag Franquias Fred Henrique, o mercado de construção civil tem se destacado e mostrado que é um segmento sólido, mesmo diante de uma crise global. “A experiência e o planejamento fazem toda a diferença na hora de ingressar em um negócio. Ter ao lado uma franquia experiente e uma empresa com um modelo estruturado traz a estabilidade e segurança que um franqueador precisa para crescer”, falou Fred.

