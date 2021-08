O impacto da tecnologia no setor jurídico em benefícios para a população

São Paulo, SP 30/7/2021 – Os advogados ainda hoje ficam presos em tarefas muito operacionais e a tecnologia pode trazer mais eficiência para otimizar o tempo

Transformação digital atinge todos os setores e pesquisa revela que 90% dos dados gerados na história da humanidade são apenas dos últimos dois anos

Com desenvolvimento acelerado, analistas estimam que o número de dados criados esteja dobrando a cada ano. Fazendo com que a tecnologia esteja cada vez mais presente na vida das pessoas.

Estima-se que só nos últimos dois anos foram gerados 90% de todos os dados da história da humanidade. Por isso, a transformação digital atingiu quase todos os setores do mercado nesse período.

Processos mais ágeis e ferramentas na palma da mão, como tablets e smartphones, também mudaram a forma como a sociedade se relaciona, afetando também o setor jurídico.

Algumas ferramentas tecnológicas já eram utilizadas como a busca por processos online ou a possibilidade de assinar documentos com certificado digital, por exemplo.

Porém, foi só nos últimos meses, devido ao isolamento social desencadeado pela pandemia do novo coronavírus, que os processos jurídicos finalmente colocaram os dois pés no digital.

Para a CEO da legaltech Lexly, Juliana Barbiero, a inserção da tecnologia no setor está em fase inicial, mas acredita que essa fusão trará benefícios tanto para advogados quanto à população brasileira.

“Os advogados ainda hoje ficam presos em tarefas muito operacionais e a tecnologia pode trazer mais eficiência para que eles possam otimizar o tempo e analisar situações mais complexas para trazer soluções jurídicas mais personalizadas”, ela comenta.

Não só por parte dos advogados, a necessidade de ficar em casa fez com que as pessoas também buscassem formas remotas de resolverem seus problemas com a justiça.

Para não paralisar o sistema jurídico brasileiro, tribunais passaram a realizar audiências com aplicativos de reuniões em vídeo.

Cartórios realizam conferências digitais para fazer atos notariais de maneira remota, além das assinaturas digitais que também começaram a ser mais usadas pela impossibilidade de comparecer aos cartórios.

Solucionar questões jurídicas, criar documentos online, encontrar e conversar com um advogado online são grandes avanços na acessibilidade e democratização dos serviços jurídicos.

Pelo site da Lexly, por exemplo, é possível criar contratos personalizados online, além de acessar uma rede de advogados verificados. Tudo isso disponível a qualquer hora e em qualquer lugar.

“As pessoas acham o meio jurídico muito complexo, não entendem direito como funciona, e a tecnologia pode ser um grande aliado para expandir o acesso ao direito. Ter uma plataforma que oferece soluções online e que explica tudo de um jeito fácil de entender, vai ao encontro das necessidades da população e torna o dia a dia das pessoas melhor”, explica Barbiero.

