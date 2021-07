Curso de introdução às normas ISO para quem busca excelência organizacional

Campinas, São Paulo 2/7/2021 –

A importância das certificações para potencializar a competitividade de negócios

Uma das premissas da gestão empresarial é aumentar a eficiência de um negócio. As certificações ISO são essenciais para potencializar o fator competitivo de uma organização. A ISO (sigla para International Organization for Standardization ou, em português, Organização Internacional para Padronização) visa desenvolver, aprovar e divulgar padrões internacionais de eficiência, qualidade e segurança.

Trata-se de diretrizes capazes de proporcionar resultados a curto e longo prazo. Essas certificações são selos de aprovação que empresas recebem por dispor de algum dos sistemas de gestão internacionalmente reconhecidos pela ISO. Assim, podem ser usadas como uma prova da credibilidade da gestão, ajudando inclusive a garantir que o cliente potencial confie no produto ou serviço final.

São desenvolvidas por grupos de pessoas de todo o mundo que fazem parte de comitês com representantes de 91 países, garantindo a aprovação de normas de excelência em todos os campos técnicos. Especialistas que negociam todos os aspectos das normas, incluindo escopo, definições e conteúdo-chave. Estão dentre as boas práticas de adoção da ISO: diferencial competitivo, obtendo mais receita e novos clientes; gestão de riscos; padronização internacional; confiabilidade e satisfação dos clientes com o produto final; melhorar a consistência das operações; descrever, compreender e comunicar os processos da empresa.

A FM2S Educação e Consultoria está com um curso aberto sobre introdução às normas ISO. São apresentadas as normas mais conhecidas, as diferenças entre certificação e acreditação, além dos princípios de qualidade e os tipos de sistemas de avaliação. Ideal para quem precisa entender os conceitos e a aplicação de cada uma delas. As aulas são ministradas por professores com formação acadêmica e vivência profissional em grandes empresas.

Com carga horária de 14 horas, os profissionais poderão emitir certificado após avaliação final. Para aprofundar o conhecimento sobre esse tema, também é possível baixar uma apostila que compila as certificações mais procuradas com introdução às formas de implementação. Para saber mais sobre os cursos disponíveis da FM2S, basta acessar os canais:

