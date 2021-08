Trabalho remoto: vantagens que o formato pode proporcionar para empresas

2/8/2021 –

O trabalho remoto é uma das tendências mais difundidas no meio corporativo brasileiro e seus benefícios podem ser observados com clareza.

Diversas empresas estão abrangendo o trabalho remoto, fazendo com que essa seja uma prática cada vez mais usual. No momento em que se vive uma pandemia, a tendência tem se intensificado.

Algumas áreas do mercado encontraram mais facilidade para adotar o modelo, enxergando seus benefícios claramente. No entanto, isso não significa que essa modalidade esteja restrita a um ou outro ramo específico do mercado.

A adaptação das atividades corporativas e a gestão de mudanças que têm sido vistas são impressionantes, ainda mais em negócios que costumavam trabalhar fisicamente com o atendimento ao público.

Talvez não seja possível que todos os colaboradores de uma empresa desempenhem suas tarefas à distância. Contudo, certamente, um setor inteiro ou determinados profissionais podem ser direcionados ao trabalho remoto. Mesmo antes da pandemia, até os gestores mais conservadores já se mostravam espantados com os benefícios que o trabalho remoto pode trazer para uma organização.

Se a previsão de especialistas estiver correta, após o período de isolamento recomendado pela OMS, muitas empresas que tomaram decisões às pressas relacionadas ao trabalho remoto continuarão adotando esse recurso.

Diante da popularização dessa modalidade de trabalho, se faz necessário repensar as relações dentro das empresas. Afinal, uma boa gestão interna é responsável por resultados cada vez melhores e colaboradores satisfeitos e empenhados em suas atividades.

5 vantagens do trabalho remoto

O trabalho remoto traz diversas vantagens para o cotidiano da empresa e de seus colaboradores, sendo 5 delas:

Trabalho à distância ignora fronteiras

A primeira, e mais clara, vantagem do trabalho remoto é a possibilidade, como o nome sugere, de realizá-lo à distância Mesmo a quilômetros de distância da sede física da empresa, o colaborador consegue desempenhar suas funções sem prejuízos à produtividade. É interessante também frisar, que as atividades podem ser feitas, literalmente, em qualquer ambiente: em casa, em um café, em um parque ou em qualquer outro lugar no qual o membro da equipe se sinta à vontade.

Além disso, como não há necessidade de locomoção até a sede física da empresa, há menor risco de acidentes e menor enfrentamento do estresse do trânsito, por exemplo. O tempo de deslocamento também é reduzido ou eliminado, outro fator que remete à qualidade de vida. Dessa forma, o tempo que era antes despendido em trajetos pode ser redirecionado para a produção..

Flexibilidade para cumprir tarefas

Em consequência da primeira vantagem destacada anteriormente, a flexibilidade é garantida. Seja em relação ao local de trabalho ou à carga horária exercida.

Uma das características que mais difere o trabalho remoto de outras modalidades, é a forma como a jornada se organiza.

O colaborador que realiza trabalho remoto deve apresentar as mesmas capacidades que qualquer outro, mas tem a possibilidade de construir a sua carga horária com mais flexibilidade. Geralmente, o importante é a entrega de resultados.

Sendo assim, muitas vezes, desde que as atividades sejam concluídas de acordo com o esperado, não há necessidade de especificar uma hora do dia para que elas sejam feitas. Aliás, essa diretriz aliada à possibilidade de exercer as funções de qualquer lugar são responsáveis por aumentar, significativamente, a satisfação dos colaboradores — o que resulta em mais produtividade.

Portanto, o foco nos resultados — e não no cumprimento de horários —, quando aliado ao trabalho remoto, é uma estratégia que merece a atenção dos gestores.

Aumento da qualidade de vida

Sono, alimentação, exercícios físicos, capacitações. Tudo isso recebe um upgrade quando o trabalho remoto é executado. Por quê:

1 – É mais fácil se alimentar melhor sem a correria do dia a dia, com o deslocamento para o trabalho ou horário curto direcionado para o intervalo.

2- Como o dia do colaborador fica mais tranquilo, é provável que isso reflita na qualidade do seu sono, o que contribuirá para a autoestima e sede de conhecimento.

Produtividade com sensação de reconhecimento

A liberdade e a autonomia proporcionadas pelo trabalho remoto fazem com que haja maior disposição em realizar o trabalho. E neste sentido, o desempenho dos colaboradores torna-se muito melhor.

Como a carga horária é flexível e o trabalho é realizado à distância, a supervisão do trabalho é reduzida. Com menos pressão, o que mais importa é o resultado apresentado, a tarefa realizada e a confiança estabelecida na relação entre a equipe e a empresa.

Sem falar no aumento da autonomia para a escolha dos métodos de realização de cada atividade e no constante sentimento de responsabilidade e reconhecimento. Esse resultado de maior produção é benéfico, tanto para colaboradores quanto para a empresa. O gestor consegue delegar tarefas com maior facilidade e o time consegue cumpri-las com relativa autonomia.

Redução de custos que vale a pena

A redução dos custos operacionais no trabalho remoto é um dos fatores que mais chama a atenção dos gestores.

A contratação dos colaboradores é diferenciada, os encargos diminuem de maneira significativa e existe a dispensa total de alguns custos, como vale transporte e vale alimentação.

Em tempos de mercado acirrado e mudanças constantes, a contenção de custos é um objetivo unânime entre os gestores. E é melhor ainda quando ela vem acompanhada de outros benefícios.

