Videojet dobrará sua capacidade produtiva atual com nova fábrica em Minas Gerais

São Paulo 14/7/2021 – A nova fábrica contemplará atividades de montagem e engenharia de soluções de rastreabilidade e sistema de visão aplicados à diversas indústrias

A nova planta da multinacional será 40% maior em área construída

A Videojet, multinacional de codificação em linha, impressão e marcação de produtos, inaugurou nesta sexta-feira, dia 9, sua nova fábrica em Extrema, Minas Gerais. A empresa investiu pesado na unidade e espera duplicar sua capacidade de produção, logística e oferta de serviços aos clientes e parceiros com o novo espaço. A empresa já opera no local.

A inauguração aconteceu na própria fábrica, na Rua Josepha Gomes de Souza, 85, Distrito Industrial Pires, no km 947 da Fernão Dias, em Extrema, Minas Gerais, e contou com a participação do Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do prefeito de Extrema, João Batista, do presidente e CEO da Videojet Brasil, Aimberê Maciel, do presidente global da Videojet, Brad Ellis, do presidente da Danaher Latam, Sérgio Brown, do gerente de operações da Videojet do Brasil, Rogério Schunck, entre outros.

A nova instalação será 40% maior em área construída em comparação à antiga fábrica da empresa, que ficava em Barueri, no interior de São Paulo, já desativada. A Videojet mantém seu escritório administrativo em São Paulo.

A Videojet também divulgou que a nova fábrica contemplará atividades de montagem e engenharia de soluções de rastreabilidade e sistema de visão aplicados à indústria farmacêutica, de alimentos, bebidas e bens de consumo. A expectativa é que estes segmentos cresçam exponencialmente nos próximos 3 anos, principalmente devido ao aumento de demanda de proteção da marca e indústria 4.0.

“São mais de 30 anos no Brasil, uma história de muito sucesso e desafios enfrentados e superados pela Videojet. A inauguração de hoje é o resultado de muito trabalho de todos que fazem parte da multinacional. Nossos colaboradores e clientes estão no centro de tudo que fazemos. É uma nova fase de expansão que nos possibilitará ter mais proximidade com nossos clientes e crescer acompanhando o mercado brasileiro. A inovação define o nosso futuro, por isso teremos um laboratório de laser aqui, visão, inspeção e rastreabilidade, garantindo o consumo mais seguro dos produtos de nossos clientes. Estamos cumprindo nosso objetivo de realizar o potencial da vida, um lema que a Videojet tem desde sua fundação”, disse o presidente e CEO da Videojet Brasil, Aimberê Maciel.

Segundo o prefeito de Extrema, João Batista, receber uma empresa renomada e mundialmente reconhecida é gratificante para a cidade. “Sempre tratamos o empresariado de maneira inovadora. A vinda da Videojet representa a atenção especial que damos ao empresário”, finaliza ele.

Quem também falou no evento foi o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. “Parabéns à Videojet pelo início da operação em Extrema. É um orgulho ter em nosso estado uma das instituições mais sustentáveis do mundo. Apesar da crise, enfrentada por todos, nos destacamos na atração de empresas para Minas Gerais. São R$ 129 bilhões em investimentos que vão gerar empregos diretos e indiretos e fomentar a economia”, completa Zema.

O gerente de operações da Videojet Brasil lembrou que com o novo espaço será possível até triplicar a capacidade produtiva da empresa, caso necessário. Segundo ele, 20% do investimento foi direcionado para a saúde, segurança e meio ambiente.

O presidente global da Videojet, Brad Ellis, afirmou que “esta nova fábrica representa muito para a Videojet. Mostra que a empresa está investindo para o futuro”.

Entre operação e administrativo, a empresa conta com centenas de colaboradores no Brasil e incentiva, por meio de planos bem estruturados, a mudança para a nova fábrica, em Minas Gerais. Inicialmente, a ideia é manter o quadro de profissionais, contribuindo para a geração de empregos diretos e indiretos a longo prazo.

Atualmente, a Videojet atende diversos mercados como o alimentício e de bebidas, com soluções de codificação em linha de produção dos mais variados tipos de produtos como pães, bebidas, doces, laticínios, carnes, frutas e verduras, ração para animais e até em ovos. Outro mercado atendido pela líder mundial é o de produtos farmacêuticos e de consumo, com a impressão em cosméticos, itens de higiene pessoal, produtos para casa e dispositivos farmacêuticos e médicos. A Videojet também atua no mercado industrial com a impressão e etiquetação em produtos automotivos e aeroespacial, materiais de construção, eletrônicos e componentes elétricos, além de fios, cabos, canos e tubos.

Todos os setores possuem desafios específicos de codificação e marcação com processos de produção contínuos, regulamentos rigorosos, linhas de alta velocidade e diversos tipos de produtos e embalagens. Por isso, a Videojet investe cada vez mais em profissionais habilitados e tecnologias avançadas.

Todos que participaram do evento foram testados na entrada e a inauguração respeitou os protocolos de segurança referentes a pandemia causada pela Covid-19.

Website: https://www.videojet.br.com/br/homepage.html