Projeto de pesquisa divulgará a opinião de jornalistas sobre assuntos diversos

São Paulo, SP 20/7/2021

Comunique-se, IPESPE e Kamplie Comunicação desenvolverão levantamentos mensais junto aos principais jornalistas brasileiros

A partir de agosto, a sociedade brasileira terá acesso ao pensamento agregado dos jornalistas por meio do “O²: Opinião de quem faz opinião”. Trata-se de projeto fruto da parceria envolvendo o Grupo Comunique-se, o Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas (IPESPE) e a agência Kamplie Comunicação. Com o objetivo de identificar os insights dos jornalistas das principais redações do país, a proposta contará com levantamentos mensais a respeito de assuntos relacionados à política e a outros acontecimentos de relevância nacional. De acordo com os dados fornecidos pelo serviço de mailing imprensa Comunique-se 360, o Brasil conta atualmente com cerca de 40 mil jornalistas trabalhando em veículos de comunicação.

O indicador O² mostrará, conforme o nome sugere, como pensa o conjunto dos profissionais da imprensa, os principais formadores de opinião do país.

O trabalho a ser desenvolvido pelo indicador O² contará com a chancela de um dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública, análise política e eleitoral: o professor Antonio Lavareda, autor de 13 livros nessa temática e presidente do conselho científico do IPESPE, que conduzirá a aplicação do questionário e a tabulação dos resultados a partir das respostas registradas pelos profissionais da imprensa.

“A influência dos meios de comunicação na formação da opinião pública vem sendo estudada ao longo dos anos, sobretudo inicialmente por Paul Lazarfeld, intérprete das respostas aos estímulos de mídia. A opinião dos jornalistas que trabalham nos veículos on e offline é a mais poderosa variável antecedente da Opinião Pública”, analisa Lavareda.

A parceria para o desenvolvimento do indicador “O²: Opinião de quem faz opinião” contará com a divulgação sob responsabilidade da Kamplie Comunicação e do Grupo Comunique-se. Com a primeira edição do índice programada para agosto, as duas empresas estarão juntas para liberar comunicados a veículos de comunicação específicos e na agência de notícias corporativas DINO, além de reunir todo o material em seção a ser criada no Portal Comunique-se.

“O O2 é um retrato inédito do pensamento agregado dos jornalistas – dos veículos tradicionais, digitais, portais – que cobrem o dia a dia dos fatos do país, evidentemente resguardado o anonimato dos participantes. A Kamplie Comunicação percebeu a relevância do projeto que pode pesar como complemento das pesquisas de opinião inclusive com relação ao processo eleitoral do próximo ano”, explica Mauro Rocha, sócio-diretor da Kamplie Comunicação. “É mais um passo dado no sentido de o Comunique-se ser o ponto de encontro da comunicação. Colegas e o público saberão os pensamentos por trás de quem forma a imprensa brasileira”, complementa Anderson Scardoelli, editor-chefe do Portal Comunique-se.

