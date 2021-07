Principais tendências do mercado de inteligência artificial e reconhecimento facial

São Carlos, SP 8/7/2021 – No futuro, a inteligência artificial será a maior responsável pelo controle de processos necessários para segurança e crescimento de uma organização.

O mercado de inteligência artificial e reconhecimento facial aponta tendências promissoras e, até 2025, esse setor terá um crescimento de aproximadamente 190 bilhões de dólares.

A inteligência artificial e reconhecimento facial são elementos que surgiram para facilitar e melhorar processos empresariais. Em 2019 foram investidos bilhões de dólares em Inteligência Artificial (IA) pelos EUA e China. Com investimentos massivos na área, até o fim de 2021 pode-se esperar aproximadamente R$ 2,4 bilhões de reais só de investimentos gerados pela tecnologia aqui no Brasil.

Essas são tecnologias que estão presentes na maioria de diversas tarefas e funções do cotidiano. E, até o momento, os avanços proporcionados por suas ações não apontam indícios de desaceleração. Sendo assim, o uso de alguns conhecimentos que antes pareciam totalmente fora da nossa realidade, hoje são fundamentais para a transformação digital de qualquer empresa.

Por isso, a tendência é que o setor empresarial explore e invista ainda mais em ferramentas de IA. Bem como em suas operações que otimizam os processos de segurança, de acesso e outros, tanto para as empresas quanto para os clientes.

O uso da inteligência artificial e reconhecimento facial

A área responsável por combinar o uso da inteligência artificial e tornar possível o reconhecimento facial é a visão computacional. Essa área consiste no desenvolvimento de recursos e conceitos que obtêm informações imprescindíveis detectadas a partir das imagens. Ou seja, a base dos seus resultados provém da repetição de um dos sentidos básicos humano: a visão. A partir dela, a tecnologia é capaz de reconhecer as imagens, ler os dados presentes nelas e tomar decisões com base nisso.

Em sua maioria, as máquinas com a visão computacional utilizam a aplicação da inteligência artificial, a qual abrange muitas outras áreas, como reconhecimento de fala, reconhecimento de imagem, classificação delas e previsões através dos dados levantados.

O emprego de tudo isso tem como objetivo promover condições mais favoráveis para o desenvolvimento organizacional. A plataforma de reconhecimento facial, por exemplo, é uma poderosa estratégia de otimização. Com ela, a empresa configura o sistema para que ele possa identificar e reconhecer rostos a partir do mapeamento de pontos nodais dos traços faciais.

A utilização desse reconhecimento facial também é conhecido por biometria facial, pois os modelos utilizados para a identificação são os pontos biométricos dos rostos apresentados e identificados.

As tendências dessas tecnologias e suas vantagens para a transformação digital das empresas

A tendência é que até 2025, o mercado de inteligência artificial cresça para uma indústria de 190 bilhões de dólares. Já há um aumento notável no investimento dessa tecnologia, e ainda em 2025 ou até o fim do ano seguinte, seus frutos serão sentidos no mercado.

Inclusive, uma das maiores tendências sobre o uso dessas tecnologias já pode ser vista pelas melhorias do uso presente. No futuro, a inteligência artificial será a maior responsável pelo controle de processos necessários para segurança e crescimento de uma organização. Como a detecção de pessoas, análises preditivas, comportamentos humanos e tecnológicos e, obviamente, o reconhecimento facial.

Uma pesquisa da International Data Corporation (IDC) revela que, em média, 25% das empresas brasileiras de grande porte têm apostado em projetos baseados em IA ou ligação com reconhecimento facial. E essa quantidade tende a aumentar ainda mais caso o mercado de TI e IA atinja por completo a ascensão projetada para os anos seguintes. Afinal, 61% dos empresários que utilizam estratégias definidas apontam a IA como um dos principais benefícios econômicos.

Todos esses dados apenas atestam a importância para o crescimento empresarial com o uso dessas tecnologias. A IA e o reconhecimento facial, especialmente quando combinadas, promovem para a transformação digital empresarial muito mais praticidade e agilidade, segurança e controle, garantia de registros confiáveis, produtividade pela otimização de processos e o custo-benefício que toda organização procura.

Para impulsionar negócios com inovação e tecnologia de ponta, é necessário uma boa parceria com instituições de confiança, aumentando assim as chances das empresas terem maior destaque no mercado.

