Cresce a busca por formações online de aperfeiçoamento de habilidades comportamentais

Evento online gratuito com o psicanalista Christian Dunker discute emoções que têm impacto na vida das empresas familiares

Já se contam 15 meses desde o início da pandemia e o Google aponta que os termos “EAD” (educação a distância), “terapia online”, “autocuidado” e “autoconhecimento” experimentaram um crescimento significativo de buscas na internet nos últimos tempos. Eles não foram os únicos, claro. Receitas de bolo, vídeos de ioga e dicas de como cuidar do seu pet, por exemplo, também disputam a atenção. De um modo geral, os dados mostram que as pessoas estão à procura de novos aprendizados e, muitas vezes, querem reverter o conhecimento para seu próprio bem-estar.

A tendência também foi mapeada pelo relatório “Crescimento da Educação Online: o que o mundo está aprendendo (em casa)”, realizado pela Udemy, uma plataforma que hospeda cursos digitais de vários países. De acordo com o levantamento, divulgado em abril deste ano, no mundo inteiro as pessoas têm demonstrado interesse por treinamentos de aperfeiçoamento pessoal, como criatividade, foco, inovação e comunicação. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, registrou uma alta de 400% na procura por formações gratuitas; enquanto a Casa do Saber teve mais de cem mil novos inscritos em seu aplicativo depois de liberar a gratuidade do conteúdo por 30 dias.

Um evento gratuito que une essas duas pontas — busca por autoconhecimento e aperfeiçoamento pessoal voltado para questões empresariais — será realizado pela Escola F no próximo dia 15 de julho, voltado, especificamente, para o público interessado no universo das empresas familiares. Intitulada ‘Escola F e Christian Dunker’, a palestra online vai tratar dos dilemas das famílias que acabam repercutindo na gestão dos negócios.

“Acreditamos que esse momento de pandemia acentuou, em algumas pessoas, uma tendência à reflexão sobre os problemas, questões ou pendências que poderiam estar encobertas pelo cotidiano do trabalho. Sentimos que cresce a procura pela melhor elaboração desses temas”, explica o empresário Boris Berenstein. Ele é um dos sócios da Escola F, uma plataforma educacional que apoia integrantes de famílias empresárias no desenvolvimento e fortalecimento de uma relação positiva entre a família e a empresa.

Autor de um movimentado perfil no YouTube com mais de 280 mil inscritos, Christian Dunker costuma falar de saúde mental, psicologia social e conceitos de psicanálise. Defensor do diálogo como forma de endereçamento da resolução de conflitos, ele vai trabalhar esta e outras questões em sua palestra digital, em que serão apresentadas situações reais de conflitos entre membros das famílias empresárias.

“Quando dizemos que o diálogo é uma prática importante para a busca de consenso em meio a divergências, parece óbvio, mas, primeiro, as pessoas precisam saber como dialogar, com que propósitos e, se possível, criar os fóruns adequados para tratar questões sensíveis para as famílias empresárias”, pontua o consultor Antônio Jorge Araújo, também sócio da Escola F.

“O que significa escutar? Existe uma escuta ‘transformativa’, aquela que nos permite escutar o outro a partir do lugar do outro. São experiências em que a escuta se torna de fato relevante”, comenta Dunker, em um vídeo postado no canal da Casa do Saber, de São Paulo. Ele destaca ainda a importância de, num diálogo, ninguém se colocar como “dono da verdade”: “Escutar o outro é renunciar a uma posição de poder”, destaca.

“Estar atento a questões que tocam a interface entre a empresa e a família é o primeiro passo para começar a resolver possíveis conflitos. O evento online ‘Escola F e Christian Dunker’ é, também, uma forma de chamar a atenção para a importância de refletir sobre o tema”, reforça Antônio Jorge.

