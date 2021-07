Como acelerar a carreira profissional: 4 competências para destacar no currículo

Campinas, São Paulo 23/7/2021 –

Os elementos essenciais para se tornar uma pessoa mais competitiva no mercado de trabalho

Estar atento ao mercado de trabalho é crucial para quem almeja conquistar a estabilidade profissional. Investir em qualificação profissional é se preparar para os momentos adversos e abrir caminhos às oportunidades, tanto na recolocação quanto na conquista de uma nova posição na empresa em que já atua. Alguns dos fatores relevantes para todas as carreiras são: interpretar dados com foco em resultados; uso de metodologias ágeis para otimizar tarefas; assertividade para se comunicar com colegas de trabalho; e não menos importante, capacidade de gerenciar atividades e pessoas. A seguir, as quatro competências que destacam o currículo:

O pensamento analítico: diversos líderes consideram que a capacidade de gerenciar projetos e processos com olhar apurado é essencial para um cenário de excelência operacional. A inovação também está atrelada justamente a isso por ser um resultado de mudanças e melhorias causadas pelo pensamento analítico. Por exemplo, os cursos da formação Lean Seis Sigma da FM2S para quem busca implementar melhorias a partir da análise de processos já realizados dentro de uma empresa. Com a certificação Green Belt é possível analisar dados e construir projetos de melhoria de acordo com as necessidades. O conteúdo do curso, visto de forma prática, abrange ferramentas estatísticas, técnicas de desenvolvimento de mudanças nas empresas e trabalho em equipe.

Uso, monitoramento e controle de tecnologia: cada vez mais evidente, a interação entre homem e máquina fará parte de todas as frentes de trabalho no futuro. Portanto, ser capaz de usar a tecnologia para assimilar, armazenar, monitorar e controlar indicadores e dados é o caminho para garantir relevância entre outros profissionais. Dentre as ferramentas a serem utilizadas estão: Power BI e Google Data Studio.

Comunicar-se de maneira assertiva: consiste na capacidade de se expressar de maneira eficaz. Trata-se, em outras palavras, de defender um ponto de vista sem nunca desrespeitar os direitos e crenças alheios. Ao falar sobre a rotina de trabalho em si, ajuda nos relacionamentos profissionais, evitando ruídos de comunicação entre colaboradores e superiores. A FM2S disponibilizou um curso aberto ao público sobre essa competência. O propósito é compartilhar cases reais para exemplificar que o diálogo torna o ambiente de trabalho mais saudável, além de passo a passo de como fazer isso na prática. O curso conta com certificado de conclusão.

Conhecer as metodologias ágeis: tipos de abordagens voltadas para a gestão de equipes multifuncionais que buscam melhorar a eficiência da comunicação e do fluxo de trabalho, de forma simples e desburocratizada. Inicialmente, foram criadas para o desenvolvimento de softwares, mas evoluíram para outras atividades, fragmentando demandas em entregas por etapas. Qualquer profissional pode adotar uma delas para melhorar suas entregas no dia a dia.

