Click&Boat acelera o seu crescimento global com investimentos significativos da Permira e do Boats Group

Rio de Janeiro, RJ 21/7/2021 – Este é um ponto emocionante na história da Click&Boat e mais um passo em nossa ambição de nos tornarmos número um no mercado internacional de aluguel de barcos.

A plataforma francesa de aluguel de barcos espera consolidar a sua posição como líder do mercado internacional agora que dispõe do apoio de novos parceiros, resultado de uma nova e considerável onda de investimentos.

A Click&Boat, a plataforma líder em aluguel de barcos na Europa, anunciou hoje um investimento significativo de fundos efetuado pela Permira, a empresa global de private equity, em conjunto com o Boats Group.

Fundada em 2014 e sediada na França, a plataforma da Click&Boat conecta os entusiastas da navegação com mais de 40.000 barcos em mais de 600 destinos ao redor do mundo, permitindo-lhes alugar um barco em apenas alguns cliques. A empresa tem vivenciado um crescimento significativo nos últimos sete anos, de forma a estabelecer uma marca transparente, renomada e líder do mercado pan-europeu. A Click&Boat dispõe de uma das maiores ofertas de barcos da Europa, bem como da maior demanda do mercado pelo serviço de aluguel de barcos, através do volume de tráfego em sua plataforma online, que aumentou significativamente desde o seu lançamento.

Ao unir forças, o Boats Group e a Click&Boat terão como objetivo construir o maior operador online da indústria global da náutica de recreio. As duas plataformas buscam formar uma firme e estratégica parceria. O investimento fornece à Click&Boat os recursos para impulsionar ainda mais o seu crescimento e cimentar a sua posição como líder de mercado global. A Click&Boat também terá acesso ao público consumidor líder de mercado do Boats Group, bem como ao grande, e de rápido crescimento, mercado de aluguel de barcos na América do Norte, onde o Boats Group tem uma presença estabelecida.

Edouard Gorioux, cofundador da Click&Boat, afirma: “Isto marca um ponto emocionante na história da Click&Boat e é mais um passo em nossa ambição de nos tornarmos o número um no mercado internacional de aluguel de barcos. O Boats Group é um verdadeiro líder entre os marketplaces online de anúncios para a indústria náutica de recreio e, com o investimento dos fundos da Permira, temos todo o recurso e apoio necessários para dar continuidade ao nosso crescimento e sucesso”.

Tanto o Boats Group quanto a Click&Boat compartilham a convicção de que o modelo de aluguel de embarcações apoia a saúde a longo prazo da indústria naval, incentivando a participação na navegação, fornecendo uma forma acessível e de baixo custo para que os aspirantes a navegadores possam experimentá-la em primeira mão. Jérémy Bismuth, cofundador da Click&Boat, acrescenta: “O mercado de aluguel de barcos é um segmento ideal para a navegação, provando ser um dos caminhos mais bem sucedidos para a propriedade de barcos. Estamos muito felizes em ser parceiros da Permira e do Boats Group, pois seu poder de fogo e conhecimento combinado dos marketplaces náuticos online será fundamental à medida que buscamos expandir e alcançar mais consumidores globalmente”.

Através desta parceria, a Click&Boat pode explorar o vasto grupo de 20 milhões de consumidores de barcos do Boats Group a cada mês, enquanto continua a inovar e melhorar o processo de aluguel de barcos. Sam Fulton, CEO do Boats Group, diz: “Como o interesse na navegação continua a ser muito forte, nunca foi tão importante diversificar – e simplificar – o caminho para entrar na água. A plataforma da Click&Boat torna a jornada do aluguel de barcos fácil e sem problemas, e estamos confiantes de que esta parceria ajudará a acelerar seu crescimento em todo o mundo”.

David Erlong, diretor da Permira, comenta: “Esta transação marca mais um passo positivo e complementar para nosso investimento na indústria da náutica de recreio. Como dois dos líderes unem forças, estamos entusiasmados em apoiar Jérémy e Edouard para impulsionar a próxima fase de crescimento da Click&Boat na América do Norte e Europa”.

A Click&Boat é a maior plataforma digital pan-européia de aluguel de barcos, lançada em 2014 por dois empreendedores franceses, Edouard Gorioux e Jérémy Bismuth. A plataforma conecta proprietários e entusiastas de barcos, proporcionando aos proprietários de barcos uma maneira de rentabilizar seus barcos e aos consumidores uma plataforma de aluguel de barcos conveniente, completa e de preços transparentes. A empresa, apelidada de “Airbnb dos Mares” pela CNN, expandiu-se rapidamente para além da França, estabelecendo sua presença nos principais destinos náuticos do mundo, incluindo a Espanha, Itália, Grécia e Croácia, bem como os EUA. Para saber mais, basta visitar https://www.clickandboat.com/pt/.

O Boats Group possui e opera os principais marketplaces online de barcos em todo o mundo e tem sido parceiro de corretores, revendedores e fabricantes na indústria náutica por mais de 20 anos. O Boats Group também fornece às empresas marítimas um conjunto abrangente de soluções de marketing baseadas em tecnologia, incluindo publicidade, geração de leads, CRM, design e hospedagem de websites. Além disso, o Boats Group apoia corretores e revendedores, fornecendo serviços através de sua solução de gerenciamento de contratos YachtCloser, e através do BoatWizard, o sistema de gerenciamento de estoque líder do setor e serviço de listagem múltipla (MLS). O Boats Group tem sede em Miami, Flórida, com escritórios adicionais em Fareham (Inglaterra), Padova (Itália) e Barcelona (Espanha). Para mais informações, é possível acessar https://www.boatsgroup.com/.

Permira é uma empresa de investimento global. Fundada em 1985, a empresa assessora fundos de private equity com um capital comprometido total de aproximadamente US$ 50 bilhões (44 bilhões de euros) e faz investimentos de longo prazo, incluindo investimentos de controle majoritário, bem como investimentos minoritários estratégicos, em empresas com o objetivo de transformar seu desempenho e impulsionar o crescimento sustentável. Os fundos da Permira já fizeram mais de 250 investimentos de capital privado em quatro setores-chave: Consumidor, Serviços, Saúde e Tecnologia. A Permira emprega mais de 350 pessoas em 15 escritórios na América do Norte, Europa e Ásia. Mais informações estão disponíveis em www.permira.com.

Website: https://www.clickandboat.com/pt/