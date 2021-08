Mesa escolar coletiva: como móveis incentivam a comunicação e desenvolvimento das crianças

São Paulo, SP 3/8/2021 – Veja como móveis montessorianos podem ajudar no desenvolvimento das crianças no ambiente escolar.

O ambiente escolar ajuda na educação e desenvolvimento da criança, especialmente se ele tiver toda estrutura necessária para potencializar os aprendizados nesse ambiente. Veja como móveis montessorianos podem ajudar nesse desenvolvimento.

De acordo com um estudo divulgado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o desempenho dos alunos inseridos em um ambiente escolar com boa infraestrutura é visivelmente superior aos que estão em escolas que não têm ambientes adequados.

Ainda de acordo com dados da mesma pesquisa, os alunos poderiam aumentar a média de 506 pontos em provas de linguagens e 497 pontos nas provas de matemática, para as médias de 525 e 524 pontos, respectivamente, desde que tivessem melhores condições de estrutura.

Nesse sentido, de acordo com Maria Tecla Artemísia Montessori, o desenvolvimento das crianças se dá pela individualidade. Cada criança cresce em seus próprios termos, com afinidades e dificuldades particulares e específicas.

Diante disso, Montessori desenvolveu um método onde o centro do desenvolvimento é a criança e as suas habilidades: o método Montessori. Em um dos 6 pilares da proposta do método, Maria Tecla fala sobre o aspecto da sala montessoriana. Segundo a pedagoga, “como a mobília montessoriana é construída para se adequar ao tamanho da criança, isso permite que ela experimente e tenha acesso a todos os elementos e funcionalidades do ambiente. Sozinha, ela pode guardar objetos, subir e descer da cama, abrir a porta, entre outras ações”.

Com a necessidade latente de móveis que estimulem a comunicação, interação e desenvolvimento entre as crianças, a Novidário criou uma série de móveis planejados para diversos segmentos, especialmente móveis montessorianos.

Móveis como a mesa escolar coletiva e a cadeira escolar de madeira, por exemplo, foram desenvolvidos pela Novidário com o objetivo de facilitar a conversa e a interação entre as crianças na escola. Além disso, o móvel escolar retro, também desenvolvido pela Novidário, tende a trabalhar a memória e estimular o conhecimento dos alunos.

