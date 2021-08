Escritório de arquitetura projeta espaço para receber amigos e família

Curitiba 30/7/2021 – Utilizamos as chapas Chenin Blanc, Santiago e Rosselli, da Sudati.

Ambiente, de 25,67m², utilizou Chenin Blanc, Santiago e Rosselli, da Sudati, trazendo tranquilidade e conforto para o lugar

Ter um espaço em casa para receber família e amigos ou, para relaxar, é importante, principalmente neste período de pandemia. Com o propósito de criar conexão entre as pessoas, através de um lugar que transmite tranquilidade e aconchego, o escritório LS Arquitetura projetou o Jardim Varanda. Com 25,67m², o espaço é um dos ambientes de um casarão construído em 1938. “A inspiração para o Jardim Varanda foi reconectar as pessoas entre si, em um ambiente confortável, inovador e bonito. No projeto utilizamos a arquitetura lúdica para criar um ambiente acolhedor e divertido”, comenta Suzane Schumann, da LS Arquitetura.

Para trazer mais leveza ao espaço, as profissionais optaram pelo uso de MDF em alguns pontos estratégicos do projeto como nos armários, ripado e teto. “Projetamos o armário/bar com nichos para bebidas e portas embutidas de recolhimento, abertas ou fechadas. Aqui, utilizamos as chapas Chenin Blanc e Santiago, da Sudati. No teto, foi usado a Rosselli, também da Sudati”, afirma Suzane.

A parede da varanda é uma reprodução de mármore e foi desenhada com massa acrílica e polida com cera em pasta incolor. Um dos pontos destaques do ambiente é o banco de pedra, onde foi realizado um rebaixo para colocar duas lareiras a álcool. “A lareira acende com álcool etílico hidratado 92% e as pedras ao redor da lareira são pedras vulcânicas cinzas. O aconchego da lareira em uma área externa é perfeito para aproveitar bons momentos”, explica Suzane.

A iluminação do espaço foi feita com perfis de LED na cor branca, além de pendentes de bolas, com vidro leitoso e metal na cor dourada; pendentes com bulbo leitoso também com metal na cor dourada; arandela e fita LED no recuo dos bancos, base de madeira, prateleira dos armários e vaso com plantas. “A utilização de plantas, além de almofadas e banquetas personalizadas, transformara o espaço comum em um ambiente inovador”, conclui Suzane.

