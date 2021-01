7ª VEZ: Amandinha conquista prêmio de melhor jogadora de futsal do mundo

A cearense Amandinha, do Leoas da Serra, conquistou pela 7ª vez o prêmio de melhor jogadora de futsal do mundo. O anúncio foi feito pelo site Futsal Planet nesta terça-feira (26) ao superar outras três brasileiras na lista: Tampa (Leoas da Serra), Miuda (Kick Off C5) e Renatinha (Italcave Real Statte).

Aos 26 anos, a atleta nascida no Conjunto Ceará é a recordista na premiação desde que foi iniciada, em 2007. No Leoas da Serra desde 2017, a cearense faturou todos os títulos possíveis na categoria, como a Libertadores da América em 2018, a Copa das Campeãs em 2019 e o 1º Mundial Interclubes Feminino, também em 2019.

Em maio de 2020, passou por um susto durante o isolamento social: desmaiou em casa, teve convulsões e foi levada para o hospital. Ela foi operada no dia seguinte, retirando dois cistos no ovário, com um deles tendo estourado e causado hemorragia interna.

No total, o Brasil somou sete prêmios. Além de melhor jogadora, o pivô Ferrão, do Barcelona, foi o melhor no masculino. Cristiane de Souza foi eleita melhor técnica, Higuita (naturalizado cazaque) o melhor goleiro, Leozinho o melhor jogador jovem e o próprio País como melhor equipe.

Melhor jogadora: Amandinha (Leoas da Serra)

Melhor jogador: Ferrão (Barcelona)

Melhor técnica: Cristiane de Souza (Taboão da Serra)

Melhor goleiro: Higuita (Kairat Almaty)

Melhor jogador jovem: Leozinho (Sorocaba)

Melhor seleção: Brasil

*Com informações do Diário do Nordeste