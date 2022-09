Academia de Ciências e Letras Jurídicas do AM concede título a Samuel Hanan

A Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas (ACLJA) atribuiu ao ex-vice-governador do Amazonas, Samuel Hanan, o título de sócio honorário, reconhecendo seu empenho na gestão do Estado, bem como suas relevantes contribuições para o país.

“Vimos propor a Vossa Excelência, seja submetida a decisão plenária, a admissão do ilustre amazonense doutor Samuel Hanan como Sócio Honorário da nossa Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas (ACLJA), na certeza de que os seus vastos conhecimentos de engenharia, ciência política e macroeconomia serão de grande valia para todos nós, na compreensão e formulação de temas jurídicos que perpassem essas áreas do conhecimento científico” , esse texto justifica carta assinada pelos membros efetivos endereçada ao presidente da Academia.

Para endossar esse reconhecimento, destacou-se que os conhecimentos jurídicos da Academia ficam mais abrangentes quando se tem de forma próxima e informal suporte de experts em ciências correlatas como Economia, Sociologia, Engenharia, Medicina, Filosofia etc, visto que cada especialista contribui grandemente para a aprofundamento da produção acadêmica.

Para celebrar o evento, em setembro, será realizada uma cerimônia de outorga, em Manaus, que se dará em um almoço ou jantar com os membros do Silogeu, com data ainda não definida. Na ocasião, será entregue um diploma e uma medalha respectiva ao mérito.