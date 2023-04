O ecossistema de parceiros Salesforce no Brasil está crescendo constantemente em quantidade e qualidade para atenderàforte demanda do mercado por estas soluções, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners de 2023 para o Brasil mostra que o ecossistema Salesforce continua a se expandir além de sua fortaleza nas regiões sul e sudeste do Brasil e nas principais áreas metropolitanas. A ISG identificou uma série de novos fornecedores de serviços Salesforce fora dessas áreas, demonstrando a estratégia da companhia de expandir seu ecossistema de parceiros no Brasil.

“Muitos fornecedores relativamente novos já estão demonstrando significativa força competitiva em seu portfólio de serviços Salesforce”, disse Bill Huber, parceiro das Américas de plataformas digitais e soluções, para ISG. “Enquanto o atual boom do Brasil persistir, haverá muitas oportunidades para fornecedores neste mercado.”

O ISG encontra um número crescente de casos em que as empresas contam com vários parceiros para fornecer serviços diferentes e implementar diferentes soluções de nuvem ou Salesforce na mesma empresa. Isso é especialmente prevalente em grandes organizações que têm diversas necessidades e orçamentos distintos em seus departamentos, diz o relatório do ISG. Esses cenários oferecem oportunidades para parceiros especializados, mas levam a uma maior complexidade no gerenciamento de contratos para clientes corporativos.

À medida que o mercado se torna mais saturado, é provável que as empresas se tornem mais criteriosas, diz o ISG. Isso pode criar uma necessidade de consolidação de relacionamentos com parceiros no futuro, com preferência dada a parceiros que tenham experiência em vários produtos Salesforce e realmente entendam os negócios do cliente, diz o relatório do ISG.

“As empresas no Brasil estão cada vez mais buscando parceiros da Salesforce que tenham forte experiência, profundo conhecimento e competências em diversas áreas e setores de mercado”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Por fim, esses fornecedores se destacarão e dominarão outros concorrentes menores.”

O relatório também examina quantos parceiros da Salesforce no Brasil criaram academias para ajudar a cultivar novos profissionais qualificados no mercado brasileiro.

O relatório ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners de 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 29 fornecedores em seis quadrantes: Multicloud Implementation and Integration Services for Large Enterprises, Implementation Services for Core Clouds Midmarket, Implementation Services for Marketing Automation Midmarket, Managed Application Services for Large Enterprises, Managed Application Services for Midmarket e Implementation Services for Industry Clouds.

O relatório nomeia Accenture, Capgemini, Everymind, OSF Digital e Valtech como Líderes em todos os seis quadrantes, enquanto a Deloitte Digital é nomeada líder em cinco quadrantes. BRQ, Globant e JFOX são nomeados Líderes em três quadrantes cada. Gentrop, match.mt e PwC são nomeados Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a GFT é nomeada como Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em três quadrantes. SysMap é nomeado como Rising Star em dois quadrantes, enquanto BRQ e JFOX são nomeados como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em match.mt, OSF Digital e Valtech.

O relatório ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners 2023 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e fornecedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

