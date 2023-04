As imobiliárias digitais são empresas que atuam no mercado imobiliário utilizando tecnologia para oferecer serviços de compra, venda, locação e administração de imóveis de forma totalmente on-line. Por meio do site ou aplicativo, as plataformas permitem que os clientes busquem imóveis, filtrem as opções de acordo com suas preferências.

Essa nova modalidade no mercado imobiliário pode oferecer uma experiência mais prática e eficiente para os clientes, além de possibilitar a redução de custos e o aumento da transparência nas negociações imobiliárias. Entre os benefícios, destaca-se a facilidade da automatização e da inteligência de dados, melhor relacionamento com o cliente, gerenciamento eficiente de contratos e a redução do tempo de trabalho.

Para Claudio Hermolin, Country Manager da eXp Brasil, as imobiliárias 100% digitais surgiram para quebrar as barreiras geográficas na venda de imóveis, tendo em vista a crescente transformação digital que hoje existe na jornada de compra, venda e aluguel de imóveis. Ele explica que, no passado, a ordem do mercado era o cliente procurar o corretor, que então ajudava na busca pelo imóvel.

Além disso, é possível entrar em contato com corretores de forma virtual. Alguns serviços oferecidos pelas imobiliárias digitais incluem a visita virtual aos imóveis, assinatura de contratos de forma eletrônica, consultoria financeira e atendimento personalizado por meio de chat, e-mail ou telefone.

“Com a digitalização do mercado, a ordem mudou e hoje o cliente busca o imóvel para então fazer contato com o corretor”, diz Hermolin. Segundo ele, a inversão deste comportamento só foi possível graças às inúmeras soluções que foram criadas para melhorar a assertividade na escolha do imóvel. Dessa maneira, uma maneira de substituir visitas “in loco” seria a apresentação de fotos profissionais e tours virtuais.

As perspectivas para o mercado imobiliário

Segundo a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), além da alta dos preços do metro quadrado dos apartamentos residenciais prontos à venda, a comercialização de imóveis também registrou alta no ano passado. Em relação a 2021, o crescimento foi de 11,9%, nos meses de janeiro a outubro, e é considerado o melhor desempenho para o período desde 2014, quando foi iniciada.

O Country Manager da eXp Brasil diz que o mercado imobiliário nacional é gigante e está passando por grandes mudanças em relação à transformação digital. “Vivemos num país de proporções continentais, uma população de mais de 200 milhões de habitantes e um dos maiores déficits habitacionais do planeta”, completa.

Em relação às perspectivas do setor para o futuro a curto e médio prazo, Claudio Hermolin comenta que anteriormente eram necessárias, em média, 12 visitas físicas para a compra de um ímovel. De acordo com ele, atualmente, esse número diminuiu em 75%. “Hoje, essa jornada está mais ágil, sendo necessárias em média 3 visitas físicas para a realização do sonho da casa própria, logo, o futuro promete cada vez mais agilidade e assertividade”, diz.

