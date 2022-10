BlueCyber participa do evento CQCS Insurtech & Innovation

A BLUECYBER, empresa especializada em assistência e seguros para proteção digital, marcará presença no CQCS Insurtech & Innovation, maior evento de inovação e seguros da América Latina. Realizado em São Paulo, nos dias 25 e 26 de outubro, o encontro contará com participação de agências reguladoras, seguradoras, insurtechs, investidores, prestadores de serviços tecnológicos, corretores e distribuidores de seguro.

Entre as jornadas de conhecimento que acontecerão durante o evento estão confirmadas empresas e profissionais de referência global no setor de seguros, que compartilharão experiências e visões com o público presente. Além disso, serão mais de 40 painéis compartilhados com palestrantes convidados, que trarão como foco o ecossistema de inovação de seguros.

Claudio Macedo, Co-founder da BLUECYBER, palestrará durante o CQCS Insurtech & Inovação nesta terça-feira, dia 25, às 15h10. Em seu debate ele trará o tema “Cyber Risks – como lidar com esta Realidade?”. O painel contará também com a presença de Ana Rita Petraroli, diretora de Relacionamento com as Entidades Seguradoras e Resseguradoras e diretora-presidente da Petraroli Advogados Associados; e Thomaz Kastrup, sócio do escritório Mattos Filho Advogados.

“Precisamos pensar em fortalecer parcerias e encontrar possibilidades de desenvolvimento para esse mercado. Hoje já contamos com vários parceiros, inclusive marcas globais, na construção de ferramentas de precificação e monitoramento do risco cibernético”, comenta o executivo. Ainda segundo Claudio, o fato da empresa participar do Inovabra – o ecossistema de inovação do Bradesco – ajuda a potencializar as conexões com o que há de mais novo em tecnologia, dados e experiência do usuário.

Sobre a BLUECYBER

A BLUECYBER é uma Insurtech especializada em assistência e seguros para proteção digital, 24 horas por dia. A partir do gerenciamento de riscos cibernéticos, buscam garantir uma vida digital saudável para PMEs, MEIs e famílias. A empresa trabalha ainda com soluções White label para seguradoras parceiras e diferentes canais de distribuição, como corretores e varejistas físicos e online.

