CBH Baía de Guanabara investe em saneamento para garantir acesso à água

O Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (CBH Baía de Guanabara) tem um compromisso com o saneamento básico e tem como um dos seus objetivos garantir a universalização do serviço. Nesse caminho, o Comitê vai investir, neste ano, mais de R$ 3 milhões em coleta e tratamento de esgoto, de acordo com a sua Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD 2023). O CBH Baía de Guanabara também já entregou a obra da Comunidade Morro do Cabrito, no Bairro de Jacaré, em Niterói, com investimento no valor de R$ 849.763,53 através de um convênio entre a Prefeitura da cidade e a AGEVAP, que atua como Secretaria Executiva do Comitê. Além de sanar os principais problemas causados pela falta de saneamento ambiental e drenagem pluvial, a implantação do projeto evita o lançamento de esgoto “in natura” diretamente na Bacia do Rio Jacaré, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida de cerca de 7 mil pessoas que vivem na região.

O Instituto Trata Brasil divulgou nesta segunda-feira, 20 de março, uma pesquisa sobre saneamento, em parceria com a GO Associados , que analisa os indicadores das 100 maiores cidades do país que concentram aproximadamente 40% da população brasileira. No estudo, Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, aparece em 4º lugar entre as cidades com melhores índices de saneamento básico no Brasil e que mais investiram recursos nessa área. A boa classificação significa que a cidade investiu na melhoria do saneamento e fez várias obras, dentre elas a rede da Comunidade do Cabrito. De acordo com a pesquisa, as 20 melhores cidades investiram em média R$ 166,52 por habitante nos serviços de saneamento.

Na Revista Digital “O Guanabara”, do CBH Baía de Guanabara, Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, falou sobre o futuro do saneamento básico no Brasil. Segundo ela, os investimentos em saneamento precisam aumentar significativamente para atingir as metas do Marco Legal. Luana afirma que os maiores desafios que o setor enfrenta estão justamente relacionados ao cumprimento das metas nas regiões onde os investimentos são muito baixos, como a região Norte do país, onde apenas 14% da população tem acesso à coleta e tratamento de esgoto.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“O principal desafio é fazer com que os governantes entendam a importância do saneamento como uma política pública que promove qualidade de vida para a população, que gera emprego e renda e diminui custos com a saúde. A população também deve cobrar dos governantes o acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto nas regiões onde não existem esses serviços”, explica Luana.

Ações de saneamento previstas no PAAD 2023

O PAAD 2023 prevê a consolidação de editais para implantação de sistemas convencional e alternativo de saneamento ambiental para coleta e tratamento de efluentes sanitários domésticos em regiões desprovidas desses sistemas, na Região Hidrográfica V, área onde o Comitê está inserido. As ações englobam a elaboração de estudos e projetos de coleta e tratamento de esgotos, como a elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário no bairro Vale das Pedrinhas, localizado no município de Guapimirim, no Rio de Janeiro.

Gustavo Sardenberg, diretor de Comunicação do CBH Baía de Guanabara, ressalta a importância do envolvimento da sociedade na defesa dos mananciais e da transparência dos dados sobre a qualidade das águas. Nesse sentido, aponta a relevância do programa de Monitoramento Quali-Quantitativo da água, promovido pelo Comitê, que analisa mensalmente 93 pontos da região hidrográfica da Baía de Guanabara, como um importante instrumento para a mobilização social. No mesmo sentido, destaca a participação do CBH Baía de Guanabara nos Comitês de Monitoramento das áreas de concessão da Cedae, encarregados de fiscalizar as atividades desenvolvidas pelas concessionárias.

No Dia Mundial da Água, que é comemorado no dia 22 de março, o CBH Baía de Guanabara defende e luta pelo aumento da consciência em toda a população sobre a importância de se investir no saneamento básico para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e garantir que todos tenham acesso à água, recurso fundamental à sobrevivência de todo o planeta.