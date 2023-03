Eutelsat Communications: PCTV aumenta serviços de vídeos em toda a América Latina com contrato plurianual sobre satélite EUTELSAT 117 West A

Notícias Regulatórias:

A PCTV, uma subsidiária da principal operadora a cabo do México, Megacable Comunicaciones, aumentou mais uma vez sua capacidade no satélite Eutelsat Communications’ (Euronext Paris: ETL) (Paris:ETL) EUTELSAT 117 West A mediante um contrato plurianual. Ao reforçar ainda mais uma parceria de uma década entre a PCTV e a Eutelsat, este novo contrato expande os serviços de vídeos da PCTV do México a países em toda a região da América Latina.

A PCTV é uma inovadora na produção e distribuição de conteúdo, oferecendo uma ampla gama de soluções integradas de mídia para acompanhar seus clientes. A empresa opera uma plataforma de distribuição de vídeos na 117° West, ao fornecer canais de TV para centros de controle em sistemas de TV a cabo no México e em toda a América Latina. Os novos recursos do EUTELSAT 117 West A irão permitiràPCTV fornecer uma gama mais ampla de serviços de vídeos, expandindo seu alcance atual ao acessar novos e inexplorados mercados.

A localização 117° West da Eutelsat é a zona superior de TV da América Latina, oferecendo distribuição pan-regional das principais redes e provedores de conteúdo. Com uma penetração extremamente grande de centros de controle em sistemas de TV a cabo, mais de 92% das principais operadoras de TV por assinatura na América Latina recebem seu conteúdo da 117° West. Cerca de 400 canais de TV, 80 em HD, são distribuídos atualmente a mais de 45 milhões de lares com TV. O 117° West também é uma zona de TV aberta em crescimento, com 100 canais de TV transmitidos em claro, incluindo canais das principais emissoras regionais públicas e privadas.

Ao comentar sobre o contrato, José Ignacio González-Núñez, Vice-Presidente Sênior de Vídeos da Eutelsat Américas, disse: “Com base no sucesso contínuo de nossa parceria com um de nossos clientes mais proeminentes no México, a Eutelsat está comprometida em consolidar ainda mais estas relações não apenas através de serviços de satélite, mas também com soluções mais abrangentes e personalizadas, ao aproveitar a experiência da PCTV como uma operadora a cabo de alto desempenho em toda a América Latina. Estamos orgulhosos da confiança contínua da PCTV em nossa frota e serviço.”

Jorge Alejandro Tanaka, Diretor Executivo da PCTV e Chefe de Geração de Conteúdo e Marketing do Grupo Megacable, acrescentou: “A parceria entre a PCTV e a Eutelsat define um roteiro claro para nos mantermos na vanguarda de nosso setor, ao nos fornecer acesso a suas extensas e confiáveis soluções de entrega de conteúdo de alto desempenho, incluindo satélites de última geração na região. Com este contrato, a PCTV combina seu inovador centro de telecomunicações de vídeos com o portfólio de produtos da Eutelsat, e tenho certeza de que isto irá manter nossa liderança no mercado, além de garantir que nossos serviços de distribuição de vídeos e contribuição excedam as necessidades dos clientes em todos os setores-alvo.”

