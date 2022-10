Evento no Pará apresentará novas tecnologias para postos de combustíveis

Nos dias 26 e 27 de outubro, a cidade de Belém será sede do XVII Encontro de revendedores de combustíveis e lojas de conveniência do norte do Brasil, promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado do Pará (Sindicombustíveis-PA) e os demais sindicatos da Região Norte. O evento acontecerá na Estação das Docas, e é quinta vez que o encontro é realizado na capital paraense.

Durante o evento proprietários de postos de combustíveis irão conhecer bombas de combustíveis que atendem às novas regulamentações do Ministério do Trabalho e também do INMETRO, além de sistemas de medição e monitoramento. O objetivo é facilitar o acesso dos empresários da região Norte as últimas novidades do setor.

A programação tem como proposta gerar, além de troca de experiências entre empresários, novas oportunidades de transações comerciais por meio da Feira de Negócios, dando continuidade à programação do tradicional Ciclo de Encontros Regionais.

A participação da Gilbarco Veeder-Root no XVII Encontro de Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniência do Norte do Brasil será em parceria com a Mapinet, distribuidor da marca na região.

XVII Encontro de Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniência do Norte do Brasil

26 e 27 de outubro de 2022

Estação das Docas, Belém – PA

Estandes Prata 07 e 08

www.gilbarco.com.br