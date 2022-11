Grupo Sygecom participa da Waste Expo Brasil

O grupo Sygecom, empresa gaúcha focada em soluções tecnológicas para o mercado de reciclagem vai expor suas novidades na Waste Expo Brasil, que acontece no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo, de 8 a 10 de novembro próximos.

O evento reúne cerca de 120 empresas do Brasil e do Exterior do setor de serviços, máquinas e equipamentos para a gestão de resíduos sólidos.

“Participar da mais importante feira do nosso setor é uma oportunidade para comunicar ao mercado nossas soluções que auxiliam pequenos, médios e grandes empreendedores da reciclagem”, afirma Priscilla Machado, diretora da Sygecom.

A Waste Expo Brasil também exibirá o sistema de rastreamento ISat, voltado para a logística e gestão de veículos e frotas e que auxilia o controle e a destinação dos resíduos.

A Feira também contempla os profissionais que trabalham como catadores, que estão na base da cadeia de reciclagem. O Anuário da Reciclagem 2021, realizado pela Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) e pelo Instituto Pragma, aponta a importância desses profissionais para o setor.

A quantidade estimada de materiais recuperados por catadores é de quase 1 milhão de toneladas por ano. A projeção de faturamento com a comercialização desses materiais chega a quase 800 milhões de reais. A mesma pesquisa, porém, revela que a renda média mensal com esse trabalho é de apenas R$1.098,00. Para fomentar a cidadania financeira desses trabalhadores, a exposição terá a presença da Wastebank, que oferece acesso a bancarização, educação financeira, contabilidade e inclusão social a esses profissionais que ganham, em média, cerca de um salário mínimo.

O evento também contará com o Fórum Waste Expo, com palestras e painéis cujos temas são ligados ao mundo da reciclagem. A Sygecom participará desses encontros e também fará podcasts, com entrevistados do setor.

Serviço:

Waste Expo Brasil

Local: Expo Center Norte – São Paulo – SP

Quando: 08 a 10 de novembro de 2022

Sygecom: Estande D5