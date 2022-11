Lineage Inaugura Nova Instalação de Armazenamento Frio Totalmente Automatizada Cool Port II High-Rise no Porto de Roterdã

A Lineage Logistics, LLC (“Lineage” ou a “Empresa”), um das principais provedores de soluções de logística e REIT industrial de temperatura controlada do mundo, inaugurou oficialmente hoje sua instalação de armazenamento a frio totalmente automatizada Cool Port II no porto de Roterdã, Países Baixos, adicionando um porto europeu importanteàrede mundial da Lineage das melhores instalações de armazenamento a frio.

O armazém ultracongelado totalmente automatizado oferece 60.000 localizações de paletes, três sistemas automatizados de descarga de caminhões e uma gama completa de serviços para armazenar produtos alimentícios com segurança e levá-los ao mercado. Estrategicamente localizada no maior porto marítimo da Europa, a nova instalação Cool Port II co-localizada próximaàCool Port I oferece aos clientes a opção de conexões trimodais via marítima, ferroviária e rodoviária, conectando a crescente rede da Lineage da Europa ao Reino Unido e muito mais além.

A instalação apresenta as mais avançadas soluções de automação do setor, ajudando a lidar com a volatilidade da mão de obra, fornecer atendimento rápido e eficiente aos clientes e reduzir o consumo de energia do local, ao garantir o mais alto nível de segurança alimentar e redução do desperdício de alimentos. A Cool Port II utiliza soluções com base em dados para otimizar seu uso de energia, com ciclos de resfriamento precisos para minimizar o vazamento de energia e um perfil de arranha-céus que maximiza a densidade de armazenamento e reduz a pegada de energia do local. A melhor tecnologia de refrigeração da categoria e os mais recentes sistemas de controle de temperatura combinados com o perfil de economia de energia da instalação fazem da Cool Port II uma pioneira em eficiência energética no setor de armazenamento a frio. O local é até 45% mais eficiente em questão de energia do que uma instalação de armazenamento a frio convencional.

Sua assinatura não pôde ser validada. Obrigado por se inscrever! Gostou dessa matéria? Inscreva seu email e seu whatsapp no Portal Sou de Sergipe para receber atualizações diárias com as últimas notícias de Sergipe. +93 AF +358 AX +355 AL +213 DZ +1684 AS +376 AD +244 AO +1264 AI +672 AQ +1268 AG +54 AR +374 AM +297 AW +61 AU +43 AT +994 AZ +1242 BS +973 BH +880 BD +1246 BB +375 BY +32 BE +501 BZ +229 BJ +1441 BM +975 BT +591 BO +599 BQ +387 BA +267 BW +47 BV +55 BR +246 IO +673 BN +359 BG +226 BF +257 BI +855 KH +237 CM +1 CA +238 CV +1345 KY +236 CF +235 TD +56 CL +86 CN +61 CX +61 CC +57 CO +269 KM +242 CG +243 CD +682 CK +506 CR +225 CI +385 HR +53 CU +599 CW +357 CY +420 CZ +45 DK +253 DJ +1767 DM +1809 DO +1829 DO +1849 DO +593 EC +20 EG +503 SV +240 GQ +291 ER +372 EE +251 ET +500 FK +298 FO +679 FJ +358 FI +33 FR +594 GF +689 PF +262 TF +241 GA +220 GM +995 GE +49 DE +233 GH +350 GI +30 GR +299 GL +1473 GD +590 GP +1671 GU +502 GT +44 GG +224 GN +245 GW +592 GY +509 HT +672 HM +379 VA +504 HN +852 HK +36 HU +354 IS +91 IN +62 ID +98 IR +964 IQ +353 IE +44 IM +972 IL +39 IT +1876 JM +81 JP +44 JE +962 JO +7 KZ +254 KE +686 KI +850 KP +82 KR +965 KW +996 KG +856 LA +371 LV +961 LB +266 LS +231 LR +218 LY +423 LI +370 LT +352 LU +853 MO +389 MK +261 MG +265 MW +60 MY +960 MV +223 ML +356 MT +692 MH +596 MQ +222 MR +230 MU +262 YT +52 MX +691 FM +373 MD +377 MC +976 MN +382 ME +1664 MS +212 MA +258 MZ +95 MM +264 NA +674 NR +977 NP +31 NL +687 NC +64 NZ +505 NI +227 NE +234 NG +683 NU +672 NF +1670 MP +47 NO +968 OM +92 PK +680 PW +970 PS +507 PA +675 PG +595 PY +51 PE +63 PH +64 PN +48 PL +351 PT +1787 PR +974 QA +383 XK +262 RE +40 RO +7 RU +250 RW +590 BL +290 SH +1869 KN +1758 LC +599 MF +508 PM +1784 VC +685 WS +378 SM +239 ST +966 SA +221 SN +381 RS +248 SC +232 SL +65 SG +599 SX +421 SK +386 SI +677 SB +252 SO +27 ZA +500 GS +211 SS +34 ES +94 LK +249 SD +597 SR +47 SJ +268 SZ +46 SE +41 CH +963 SY +886 TW +992 TJ +255 TZ +66 TH +670 TL +228 TG +690 TK +676 TO +1868 TT +216 TN +90 TR +993 TM +1649 TC +688 TV +256 UG +380 UA +971 AE +44 GB +1 US +246 UM +598 UY +998 UZ +678 VU +58 VE +84 VN +1284 VG +1340 VI +681 WF +212 EH +967 YE +260 ZM +263 ZW O campo SMS deve conter entre 6 e 19 dígitos e incluir o código do país sem usar +/0 (por exemplo: 1xxxxxxxxxx para os Estados Unidos) ? Digite seu número de whatsapp apenas com o DD+número. Exemplo (99)99999-9999 Eu concordo em receber seus boletins informativos e com os termos e condições. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento usando o link em nossa newsletter. Confirmar inscrição 🔥

“Nossa nova instalação Cool Port II destaca a melhor abordagem da categoria que torna a Lineage uma parceria única e voltada ao futuro para nossos clientes”, disse Harld Peters, presidente da Lineage na Europa. “Além de sua localização estratégica, a Cool Port II utiliza o que há de mais moderno em tecnologia de automação. Nossa meta é ser uma força motriz por trás da ecologização da cadeia de fornecimento, investindo em nosso pessoal e em nossas instalações para implantar o que há de mais moderno em tecnologia de armazenamento a frio. Deste modo, podemos reduzir nossa pegada energética, ao mesmo tempo que oferecemos soluções de que nossos clientes precisam para entregar alimentos de modo seguro e eficiente em toda a Europa e mais além.”

Além do aumento da eficiência energética de uma instalação totalmente automatizada, o prédio foi construído para atender aos mais altos padrões de sustentabilidade BREEAM. A Cool Port tem mais de 11.000 painéis solares em seus telhados, tornando a Lineage uma das empresas de liderança no porto de Roterdã quando se trata de geração de energia solar para uso interno. Como um signatário do Compromisso Climático, a Lineage está comprometida em obter emissões de carbono zero líquido em suas operações até 2040.

“Estamos orgulhosos de inaugurar esta instalação moderna, uma instalação multimodal bem conectada por rodovias, ferrovias e barcaças, sendo a única instalação frigorífica em Roterdã conectada a terminais marítimos de curta distância. Nossa meta é fornecer aos clientes da Lineage acesso fácil a uma grande e crescente rede, a fim de entregar seus produtos com segurança e eficiência”, disse Mark Ketelaar, vice-presidente regional da Lineage Logistics na região do Benelux. “A Cool Port II oferece uma gama completa de serviços e instalações modernas para maximizar a eficiência e o manuseio seguro dos produtos sob nossos cuidados.”

Nos últimos anos, a Lineage expandiu sua rede em toda a Europa, ao criar uma solução completa para clientes em todo o continente. Isto reduz a complexidade da movimentação de alimentos entre países, reduz o desperdício de alimentos e torna a distribuição de alimentos mais eficiente e resiliente.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é um dos principais provedores de soluções de logística e REIT industrial de temperatura controlada do mundo. Possui uma rede mundial de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade, que abrange 20 países na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. A experiência com liderança no setor da Lineage em soluções logísticas de ponta a ponta, sua rede imobiliária incomparável, além do desenvolvimento e implantação de tecnologia inovadora ajudam a aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício da cadeia de suprimentos e, o mais importante, como uma parceria visionária de alimentação da América, ajudam a alimentar o mundo. Em reconhecimento às principais inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage ficou em 17º lugar na lista CNBC Disruptor 50 de 2021, a empresa nº 1 no Data Science, e 23ª no geral na lista da Fast Company de 2019 das empresas mais inovadoras do mundo, além de ser incluída na lista Change The World da Fortune em 2020. A Lineage é uma empresa mais bem administrada dos EUA em 2022, um reconhecimento da Deloitte Private e do The Wall Street Journal para empresas privadas que demonstram excelência em planejamento e execução estratégica, cultura corporativa e resultados financeiros (www.lineagelogistics.com).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221123005104/pt/

Contato:

Lineage Logistics



Magnus Franklin

+32471620575

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE