Mary Kay Inc. apresenta novas descobertas sobre benefícios de um extrato de folhas botânicas na Conferência Anual da Sociedade Americana de Nutrição

Mary Kay Inc., líder mundial em inovação em cuidados com a pele e ciência nutricional, pesquisou recentemente os benefícios de um extrato de folhas botânicas quando incluído em bebidas nutricionais contendo proteínas, gorduras e fibras. As descobertas, que a equipe de Pesquisa e Inovação em Nutrição Global da Mary Kay compartilhou na Conferência Anual da Sociedade Americana de Nutrição, podem ter um impacto significativo em nossa compreensão do extrato de folhas botânicas rico em polissacarídeos, flavonoides, alcaloides e 1-desoxinojirimicina, além de outros ativos componentes para diminuir a resposta da glicose e melhorar a saciedade em consumidores.

"Beauty is about holistic wellness. We've researched the benefits of nutritional supplements for more than 15 years. Consumers not only want to look good—they want to feel good. Beauty starts from the inside out, and our latest research helps inform us on the future of nutritionals," said Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product & Science at Mary Kay.

“A beleza é sobre o bem-estar holístico”, disse Lucy Gildea, Diretora de Inovação, Produto e Ciência da Mary Kay. “Pesquisamos os benefícios dos suplementos nutricionais durante mais de 15 anos. Os consumidores não apenas querem ficar bem; eles querem se sentir bem. A beleza começa de dentro para fora, e nossa última pesquisa ajuda a nos informar sobre o futuro dos componentes nutricionais.”

Segundo a pesquisa da Mary Kay, o consumo de bebidas nutricionais com este extrato produziu uma resposta de glicose pós-prandial significativamente menor quando comparado com o consumo de bebidas sem o mesmo. Os dados também indicaram que este extrato suporta propriedades de “baixo índice glicêmico”. Além disto, as pessoas que consumiram a bebida também relataram melhoria na saciedade.

“Este é apenas um exemplo da incrível pesquisa e esforços dos cientistas da Mary Kay”, disse Jen Alfrey, Diretora Sênior de Nutrição Global da Mary Kay. “Pesquisar formas de melhorar a saúde, aumentar o bem-estar e melhorar a beleza através da nutrição é uma prioridade para a equipe.”

A pesquisa revelada é apenas o esforço mais recente da Mary Kay para reforçar o compromisso de longa data da marca com o avanço da saúde da pele, pesquisa e desenvolvimento, e nutrição. A Mary Kay detém mais de 1.600 patentes de produtos, tecnologias e designs de embalagens em seu portfólio mundial.

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoioàpesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

