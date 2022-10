Mercado de franquias registra crescimento acelerado

O mercado de franchising mantém evolução constante no seu desempenho no segundo trimestre de 2022. Segundo o levantamento realizado pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) entre julho e agosto de 2022, o setor já registra o crescimento de mais 16,8%, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A pesquisa aponta que os principais fatores que influenciaram nos resultados positivos de franquias foram o aumento do fluxo em lojas físicas e a retomada dos segmentos impactados durante a pandemia.

Segundo a pesquisa, o setor teve o acréscimo de 9,2% no seu faturamento, no acumulado dos últimos 12 meses. Todos os setores de franchising apresentaram aumento de receita, destacando o ramo de Saúde, Beleza e Bem-estar, que registrou evolução de 10,9%.

No primeiro trimestre de 2022 houve o crescimento de 3,7% de novas operações em atividade no setor, e, progredindo nesse cenário, o segundo trimestre já registra a criação de 4 mil de novas franquias no país, totalizando 178 mil operações.

Para Jeferson Dessotti, CEO da Doutores da Estética, empresa de procedimentos estéticos injetáveis, as franquias do ramo de beleza se tornaram o investimento mais buscado porque, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética (ISAPS, na sigla em inglês), o Brasil é o 2º país no mundo onde mais as pessoas gastam com procedimentos estéticos. “O crescimento do mercado é muito grande e a tendência é de que o Brasil se torne o primeiro país no mundo em procedimentos estéticos até 2025”, afirma.

Essa maior demanda por profissionais especializados está representada na pesquisa da ABF, onde, junto com o impulsionamento no número de franquias no 2º trimestre, o setor já soma aproximadamente 1,45 milhões de empregos diretos.

Montar uma franquia pode trazer mais estabilidade

Dessotti destaca que, devido à pandemia, muitas pessoas perderam o emprego e a recolocação no mercado se tornou complicada. Diante desse cenário, quem sempre teve vontade de empreender e ter o próprio negócio encontrou uma oportunidade. “Montar seu próprio negócio envolve muitos fatores que, se não forem bem executados, acabam fazendo com que o negócio não tenha sucesso. E é aí que entram as franquias”.

O investidor leva em consideração a segurança ao optar por uma franquia, acrescenta ele. E isso vale para o segmento de estética, que por ser um nicho tão perene, traz maior segurança e estabilidade, diminuindo os riscos que um negócio novo pode trazer. “Quando você opta por investir em uma franquia, o que você tem é uma metodologia de trabalho e um modelo já validado, algo que traz uma condição de sucesso muito maior”, afirma o CEO da Doutores da Estética.

As projeções para o setor em 2022 são otimistas, de acordo com a pesquisa da ABF: a expectativa é de atingir o total de 12% de faturamento, e 7% nas operações, crescimento de 5% na geração de novos postos de trabalhos e aumento de 5% nas unidades de franquias.

“É uma tendência o Brasil ter cada dia mais franquias. O brasileiro é empreendedor e já percebeu que investir em um negócio já consolidado traz maior chance de sucesso”, conclui Dessotti.

