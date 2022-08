Movimento Bem Maior recebe homenagem da BrazilFoundation

O Movimento Bem Maior (MBM), organização que atua para fomentar a filantropia estratégica no Brasil, será homenageado pela BrazilFoundation, no encontro do III Gala Minas, no dia 10 de agosto, na Casa Tua, em Nova Lima (MG).

O reconhecimento da BrazilFoundation se dá pela contribuição do MBM em fomentar a cultura de doação no País e pela defesa da filantropia estratégica em suas atuações. Na ocasião, os cofundadores do Movimento Bem Maior, Eugênio Mattar (CEO da Localiza) e Rubens Menin (CEO da MRV Engenharia), receberão a homenagem junto com a diretora executiva, Carola M. B. Matarazzo.

Uma das iniciativas que o Movimento Bem Maior realiza, com o objetivo de investir, apoiar e capacitar iniciativas que atuam nas raízes da desigualdade social brasileira, é o Futuro Bem Maior, programa de fortalecimento de organizações sociais de impacto comunitário. Por meio de editais anuais, organizações e coletivos de todo o país são selecionados para passar pela capacitação da iniciativa que envolve formações temáticas, acompanhamento técnico e apoio financeiro (em 2021-2022 foi de R$ 70 mil por iniciativa).

Em quatro anos de atuação, o Movimento Bem Maior direcionou R$ 99,6 milhões em investimentos filantrópicos, apoiando um total de 210 organizações sociais em todo o país.

“Receber esta homenagem da BrazilFoundation é uma honra e reforça o sentimento de que estamos no caminho certo em relação à causa que abraçamos. Fico muito feliz por ter o reconhecimento de uma organização que mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil”, destaca Carola.

Sobre o Movimento Bem Maior

Organização social apartidária, sem fins lucrativos, fundada em 2018, que atua conectando e viabilizando importantes iniciativas de impacto social com o objetivo de fortalecer o ecossistema da filantropia no Brasil. Por meio do investimento social, da mobilização de lideranças e da articulação intersetorial, o MBM contribui ativamente para a construção de uma sociedade mais inclusiva, diversa e justa para todos. Mais informações: movimentobemmaior.org.br

Sobre a BrazilFoundation

A BrazilFoundation mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. Tem como princípio a promoção da filantropia estratégica ao selecionar e investir em organizações da sociedade civil de forma a gerar resultados de impacto sistêmico.

Evento: III Gala Minas

Data: 10/08/22

Local: Casa Tua Eventos

Endereço: R. Hudson, 491 – Nova Lima (MG)

Horário: 19h30

