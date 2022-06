PABX em Nuvem possibilita acessibilidade e benefícios adicionais no uso do 0800

O licenciamento de softwares voltados para uma central de PABX em Nuvem tem avançado de tal maneira a ponto de empresas de todos os portes mobilizarem-se com maior frequência à aquisição do número 0800, outrora praticamente inviável em função de altos custos e complexidade na implementação.

Atualmente, com a simplificação do tradicional sistema de ramais para a evolução do também denominado PABX Cloud, a tão providencial dinâmica nos processos de telecomunicação passou a se fazer cada vez mais crescente e acessível nos feedbacks e demandas via telefonia entre empresas.

Há ainda a gestão remota de ligações e a gravação de chamadas, pontos facilitadores da ampliação do sistema, já que todas as atividades podem ser gerenciadas via home office, atribuindo ao gestor e seus colaboradores o aproveitamento de tempo, o que resulta em maior eficácia e produtividade entre corporações e suas filiais.

A centralização dos serviços desse novo sistema 0800 é caracterizada por um “all in one”, que traduzindo significa “todos em um só”, já que obedece a todas as funcionalidades de um PABX tradicional, além de funcionar como distribuidor de ligações através da URA, Unidade de Resposta Audível.

De acordo com Victor Uemura, gerente nacional da Voxov Conectel Multioperadora, “a integração do 0800 com sistemas de informação em nuvem possibilita gravações das chamadas, conferências, e-mail de voz e acesso a banco de dados”.

